Líder de assistências, brasileiro faz golaço pelo Feyenoord na Champions

Um brasileiro vem se destacando pelo Feyenoord, da Holanda, na Champions League. Líder de assistências (junto de outros três jogadores), com quatro passes para gol, Igor Paixão marcou pela primeira vez na competição diante do Sparta Praha, da República Checa, nesta quarta-feira (11).

O atacante recebeu a bola em contra-ataque, arrancou e bateu de fora da área para fazer o segundo da equipe holandesa em dez minutos de jogo. Pouco antes, Gernot Trauner havia aberto o placar, e Anis Hadj Moussa ampliou aos 30'; Albion Rrahmani diminuiu para os checos antes no intervalo. Confira o gol de Igor Paixão no vídeo abaixo.

Quem é Igor Paixão?

Igor Paixão começou sua carreira no Coritiba, se destacando como um dos principais jogadores da equipe na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. No ano seguinte, foi contratado pelo Feyenoord, da Holanda, e rapidamente conquistou espaço no clube. Teve oportunidades na Seleção Brasileira sub-23, mas não foi convocado para o Pré-Olímpico.

Nesta temporada (2023/24), Igor Paixão segue como um dos pilares do ataque do Feyenoord. Ele soma cinco gols e dez assistências em 22 jogos disputados - já considerando o desta quarta-feira (11). O atacante tem como característica atuar em diversas posições no setor ofensivo, como ponta-esquerda e direita.

