O Barcelona venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, fora de casa, nesta quarta-feira (11), pela sexta rodada da Champions League, e o brasileiro Raphinha foi um dos destaques da partida. Além do brasileiro, que deixou o dele, Ferran Torres fez duas vezes para os visitantes; Guirassy marcou os dois dos donos da casa.

Com o resultado, o Dortmund segue com a 12 pontos e cai para a nona colocação, enquanto o Barça chega aos 15 pontos e assume a vice-liderança da Champions, atrás apenas do Liverpool.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle total da posse de bola do Barcelona, mas o Borussia teve as melhores chances. Marcel Sabitzer teve duas oportunidades de finalizar dentro da área, mas parou em Iñaki Peña na primeira e chutou sobre o gol na segunda. Os visitantes também levaram perigo em finalização de Raphinha que passou raspando à trave. No entanto, nada de gols antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Dortmund passou a ter mais a bola, e o jogo ficou mais franco. Os Aurinegros ocupavam campo de ataque quando Dani Olmo armou rápido contra-ataque e acionou Raphinha nas costas da zaga. Cara a cara com o goleiro Kobel, Raphinha bateu firme de canhota no canto oposto para abrir o placar aos sete minutos. Pouco depois, Guirassy foi derrubado na área por Curbasi. Pênalti, cobrado e convertido pelo ganês para empatar o duelo para os mandantes aos 15'/2T.

A partida seguiu animada e, por mais estranho que possa parecer, a saída de Lewandowski foi fundamental para o Barcelona. O polonês deixou o campo para a entrada de Ferran Torres, que em apenas quatro minutos aproveitou rebote de Kobel para colocar os catalães novamente em vantagem. A vantagem, contudo, não durou muito mais uma vez. Iñaki Peña saiu do gol para dividir com Pascal Gross, que apenas rolou para Guirassy balançar a rede de novo. A noite, porém, era de Ferran, que voltou a marcar em contra-ataque, após passe de Yamal, e deu a vitória ao Barça na Alemanha.

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 2 X 3 BARCELONA

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️VAR: Dennis Higler (HOL)

⚽ ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Şahin)

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Reyna; Duranville, Guirassy, Gittens.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.