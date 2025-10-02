Ex-Liverpool e seleção inglesa tem falência decretada; confira

A empresa dele deve 760 mil libras (R$ 5,44 milhões) em impostos não pagos e outras dívidas.

Mais um ex-jogador enfrenta dificuldades financeiras após o fim de sua carreira. Dessa vez, originando em falência por conta de dívidas fiscais que alcançaram o equivalente a R$ 10,6 milhões. Trata-se de John Barnes, que atuou por Newcastle, Liverpool e pela seleção da Inglaterra em duas Copas do Mundo: 1986 e 1990.

De acordo com o relatório mais recente do órgão fiscal da Inglaterra, a empresa "John Barnes Media Limited" devia 760 mil libras (R$ 5,44 milhões na cotação atual) ao fisco em impostos não pagos, além de dívidas com credores de 450 mil libras (R$ 3,23 milhões), um empréstimo de 220 mil libras (R$ 1,58 milhão) e custos dos liquidadores de 55 mil libras (R$ 396 mil). Valores que detalham a falência do ex-Liverpool.

Diante disso, John Barnes detalhou ao podcast "All Things Business" como suas finanças saíram do controle:

"Eu ganhava muito dinheiro, fui o primeiro jogador a ganhar R$70.000 por semana e aproveitei isso por alguns anos. Como muitos atletas de elite, acabei me prejudicando porque confiei em pessoas, fui enganado algumas vezes e acabei perdendo entre 1 e 1,5 milhão de libras ao longo de quatro anos. Em 2017, comecei a conversar com o governo sobre o que poderia fazer para pagar o que devia", afirmou o ex-jogador do Liverpool.

Carreira de John Barnes

John Barnes marcou 108 gols em 407 jogos pelo Liverpool, entre 1987 e 1997. Além dos Reds, jogou por Watford, Newcastle e Charlton. Fez 79 partidas pela seleção da Inglaterra, país que representou nos Mundiais de 1986 e 1990, e balançou as redes 11 vezes. Depois de deixar os gramados, em 1999, treinou o Celtic, da Escócia, e a seleção da Jamaica.

