Veja as opções de Leonardo Jardim para jogo decisivo do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, vai poupar alguns titulares na partida desta quarta-feira (7), contra o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, conforme anunciou já após a vitória sobre o Flamengo, domingo (4), no Mineirão. Assim, jogadores que vêm sendo pouco aproveitados podem aparecer na escalação dessa partida decisiva para as pretensões da Raposa na competição.

Três titulares nem viajaram para o Equador: o atacante Gabigol, com dores musculares nas duas coxas, o zagueiro Villalba, que vem atuando muito nos últimos jogos, e o volante Christian, liberado para fazer cirurgia ortodôntica.

No gol, Cássio, que vem de boas apresentações, deverá ser mantido, já que o reserva Léo Aragão não foi bem na oportunidade que teve contra o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, na estreia de Leonardo Jardim. William pode aparecer na lateral-direita, assim como na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil. Na esquerda, Kaiki deve continuar, já que o reserva Kauã Prates ainda tem pouca experiência e nem estreou entre os profissionais.

A zaga deverá ter Fabrício Bruno, que descansou na partida contra o Vasco, pelo Brasileiro, por estar suspenso, e Jonathan Jesus como substituto de Villalba.

No meio-campo, o jovem Murilo Rhikman deverá ter nova oportunidade com Leonardo Jardim, pois foi bem na derrota para o Palestino, em Coquimbo, no Chile. Lucas Romero também deve ser escalado, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo do jogo de domingo (11), contra o Sport, em Recife, pelo Brasileiro.

Lucas Silva também pode ser poupado, dando chance a Eduardo, que participou dos últimos 10 jogos do Cruzeiro, na maioria deles começando no banco. Rodriguinho que foi titular contra o Palestino também pode começar jogando, com Matheus Pereira, que completou 29 anos na segunda-feira, ficando no banco.

Atacante Bolasie pode ser titular do Cruzeiro contra o Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outra novidade pode ser o atacante Dinenno, que desde que se recuperou da cirurgia no joelho direito, entrou apenas em dois jogos, contra Red Bull Bragantino e Vila Nova-GO. Kaio Jorge deve ser poupado, assim como Wanderson, o que abriria vaga para Bolasie ou Marquinhos.

A equipe encerrou a preparação para o jogo contra o Mushuc Runa nesta terça-feira (6), no Estádio Casablanca, da LDU, em Quito, capital equatoriana.

Veja a lista dos jogadores do Cruzeiro relacionados pelo técnico Leonardo Jardim:

Goleiros: Cássio, Léo Aragão e Otávio Laterais: Fagner, William, Kaiki e Kauã Prates Zagueiros: Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Mateo Gamarra Volantes: Lucas Romero, Lucas Silva, Walace e Murilo Rhikman Meias: Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho Atacantes: Bolasie, Dinenno, Wanderson, Lautaro Díaz, Marquinhos, Kaique Kenji e Kaio Jorge

Jovem revelação do Cruzeiro sofre grave contusão

Menos de dez dias depois de estrear na equipe profissional, na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 1 a 0, em Uberlândia, dia 27, o jovem zagueiro Janderson, de 19 anos, sofreu grave lesão no joelho esquerdo no treino de segunda-feira (5), na Toca da Raposa. O jogador teve ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, passará por cirurgia e deverá ficar afastado dos gramados de seis a nove meses.