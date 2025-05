Cruzeiro tem chances reduzidas de classificação na Sul-Americana

Na lanterna do Grupo E da Copa Sul-Americana, sem nenhum ponto, o Cruzeiro terá de derrotar o líder Mushuc Runa nesta quarta-feira (7), em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), para manter as esperanças de se classificar para o mata-mata da competição. O time equatoriano lidera com nove pontos, seguido por Palestino, com seis, e Unión de Santa Fé, com três.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O segundo colocado disputa um play-off com um terceiro colocado de grupo da Copa Libertadores, para definição de mais oito equipes para as oitavas de final.

Após três derrotas nas três primeiras rodadas – 1 a 0 para o Unión, em Santa Fé, na Argentina, 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, e para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, o Cruzeiro tem reduzidas chances de classificação na Sul-Americana.

A equipe do técnico Leonardo Jardim terá de vencer os três jogos restantes e contar com combinação de resultados para terminar no segundo lugar e disputar o play-off contra um time eliminado da Libertadores. Além de derrotar o Mushuc Runa, o Cruzeiro precisa vencer o Palestino, no Mineirão, no dia 14, e o Unión, também em casa, na última rodada, dia 28. Ainda terá de contar com derrotas de Palestino e Unión para o Mushuc Runa e vitória ou empate do time argentino contra o chileno.

Outra possibilidade é todas as equipes do grupo terminarem com nove pontos, e aí a classificação será definida no saldo de gols. Para isso, o Mushuc precisa perder os três jogos do returno, e o Unión derrotar o Palestino, em Santa Fé, além das três vitórias cruzeirenses.

Na Sul-Americana do ano passado, quando foi vice-campeão, o Cruzeiro venceu os três jogos do returno – a diferença é que havia empatado os três primeiros e se classificou com 12 pontos. Na edição passada, nenhum segundo colocado dos oito grupos somou menos de 11 pontos – foram cinco times com essa pontuação, dois com 12 e um com 13 pontos.

Veja os jogos restantes do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana