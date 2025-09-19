Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.

Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Confira os dias e horários dos jogos:

SÁBADO (20/09)

Turquia x Holanda - 4h30 (de Brasília) Polônia x Canadá - 9h (de Brasília)

DOMINGO (21/09)

Argentina x Itália - 4h30 (de Brasília)

Bélgica x Finlândia - 9h (de Brasília)

SEGUNDA (22/09)

Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)

Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)

TERÇA (23/09)

Tunísia x Tchéquia - 4h30 (de Brasília)

Sérvia x Irã - 9h (de Brasília)

Como está o chaveamento?

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino (Divulgação/ Instagram Web Vôlei)

Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história

O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.

A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:

1998 - 4º lugar

2002 - campeão

2006 - campeão

2010 - campeão

2014 - 2º lugar

2018 - 2º lugar

2022 - 3º lugar

