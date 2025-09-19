Mundial de Vôlei Masculino: veja horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final
Mata-mata começa neste sábado (20)
- Matéria
- Mais Notícias
Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.
Relacionadas
- Mais Esportes
Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história
Mais Esportes18/09/2025
- Mais Esportes
Oitavas do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento
Mais Esportes18/09/2025
- Mais Esportes
Vitória da Tchéquia sobre a China elimina o Brasil do Mundial de vôlei
Mais Esportes18/09/2025
➡️ Lucarelli fala sobre Bernardinho: ‘Todo mundo queria a vitória para ele’
Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
Confira os dias e horários dos jogos:
SÁBADO (20/09)
- Turquia x Holanda - 4h30 (de Brasília)
- Polônia x Canadá - 9h (de Brasília)
DOMINGO (21/09)
- Argentina x Itália - 4h30 (de Brasília)
- Bélgica x Finlândia - 9h (de Brasília)
SEGUNDA (22/09)
- Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)
- Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)
TERÇA (23/09)
- Tunísia x Tchéquia - 4h30 (de Brasília)
- Sérvia x Irã - 9h (de Brasília)
Como está o chaveamento?
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história
O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.
A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:
- 1998 - 4º lugar
- 2002 - campeão
- 2006 - campeão
- 2010 - campeão
- 2014 - 2º lugar
- 2018 - 2º lugar
- 2022 - 3º lugar
CONFIRA COMO FICOU O GRUPO:
- Sérvia - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 2.000)
- Tchéquia - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 2.000)
- Brasil - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 1.500)
- China - 0 vitória, 0 ponto (relação de sets: 0.111)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias