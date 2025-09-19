menu hamburguer
Mundial de Vôlei Masculino: veja horários e onde assistir aos jogos das oitavas de final

Mata-mata começa neste sábado (20)

Comemoração da Argentina no Mundial de Vôlei 2025 (Foto: Sherwin Vardeleon/AFP)
imagem cameraComemoração da Argentina no Mundial de Vôlei 2025 (Foto: Sherwin Vardeleon/AFP)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 19/09/2025
18:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da eliminação da seleção brasileira e de "zebras" como a queda da França e do Japão, o Mundial de Vôlei Masculino segue a todo vapor, com o início das oitavas de final neste sábado (20). A competição acontece nas Filipinas e tem a final marcada para o dia 27 de setembro.

Todos os confrontos das oitavas de final terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Confira os dias e horários dos jogos:

SÁBADO (20/09)

  1. Turquia x Holanda - 4h30 (de Brasília)
  2. Polônia x Canadá - 9h (de Brasília)

DOMINGO (21/09)

  • Argentina x Itália - 4h30 (de Brasília)
  • Bélgica x Finlândia - 9h (de Brasília)

SEGUNDA (22/09)

  • Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)
  • Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)

TERÇA (23/09)

  • Tunísia x Tchéquia - 4h30 (de Brasília)
  • Sérvia x Irã - 9h (de Brasília)

Como está o chaveamento?

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino (Divulgação/ Instagram Web Vôlei)
Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino (Divulgação/ Instagram Web Vôlei)

Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história

O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.

A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:

  • 1998 - 4º lugar
  • 2002 - campeão
  • 2006 - campeão
  • 2010 - campeão
  • 2014 - 2º lugar
  • 2018 - 2º lugar
  • 2022 - 3º lugar

CONFIRA COMO FICOU O GRUPO:

  • Sérvia - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 2.000)
  • Tchéquia - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 2.000)
  • Brasil - 2 vitórias, 6 pontos (relação de sets: 1.500)
  • China - 0 vitória, 0 ponto (relação de sets: 0.111)

