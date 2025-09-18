Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei 2025 é a pior da história

A seleção brasileira masculina foi eliminada do Mundial de Vôlei nesta quinta-feira (18), na primeira fase da competição, que acontece nas Filipinas. O Brasil perdeu por 3 a 0 para a Sérvia e viu a Tchéquia ganhar da China também por 3 sets a 0, em jogos válidos pelo Grupo H. Com a combinação de resultados, a equipe brasileira ficou em terceiro na chave e não avançou às oitavas.

continua após a publicidade

O Brasil se despediu do Mundial de Vôlei na 17º posição, a pior colocação do país na história do campeonato. Até então, a pior campanha da equipe havia sido um 13º lugar, em 1966.

➡️Vitória da Tchéquia sobre a China elimina o Brasil do Mundial de vôlei

➡️ Análise: Seleção masculina de vôlei frustra torcedores em ano pós-olímpico

Sequência no Mundial de Vôlei quebrada

A eliminação precoce deste ano mancha a sequência favorável que a seleção tricampeã do mundo vinha construindo no Mundial de Vôlei masculino. Desde a edição de 1998, o Brasil terminou o campeonato entre os quatro melhores. Confira:

continua após a publicidade

1998 - 4º lugar

2002 - campeão

2006 - campeão

2010 - campeão

2014 - 2º lugar

2018 - 2º lugar

2022 - 3º lugar

Campanha do Brasil no Mundial 2025

Na estreia da competição, o Brasil ganhou da China por 3 sets a 1. Contra a Tchéquia, também saiu vencedor, por 3 a 0. No jogo que fechava a participação da seleção no Grupo H, nesta quinta (18), a seleção precisava ao menos arrancar um set da Sérvia para garantir o avanço às oitavas. No entanto, os sérvios foram dominantes e venceram por 3 a 0.

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Como a Sérvia também acumulou duas vitórias, a esperança do Brasil passou a ser a China vencer a Tchéquia, na última partida do grupo, ou perder por 3 sets a 2, o que não aconteceu. Os tchecos venceram os chineses por 3 a 0 e passaram em primeiro da chave, enquanto os sérvios ficaram em segundo, por conta de um set a mais vencido em comparação ao Brasil. A China ficou em último, com nenhum ponto somado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

CONFIRA COMO FICOU O GRUPO: