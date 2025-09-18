Lucarelli fala sobre Bernardinho: ‘Todo mundo queria a vitória para ele’

No Mundial de Vôlei, o Brasil perdeu por 3 sets a 0 para a Sérvia nesta quarta-feira (17) e, com a combinação dos resultados do grupo, foi eliminado da competição, ainda na primeira fase. Horas antes da partida, Bernardinho, técnico da equipe, recebeu a notícia do falecimento da sua mãe, Maria Ângela, no Rio de Janeiro, aos 90 anos.

O aquecimento das equipes para a partida ficou marcado pelo choro de Bernardinho à beira da quadra, na competição que acontece nas Filipinas. Ao final da partida, Lucarelli falou ao Sportv sobre a perda sofrida pelo técnico.

— Todo mundo obviamente queria essa vitória para ele, pela mãe dele. Na verdade, ele nos juntou ali para agradecer pelo empenho de qualquer maneira e para todo mundo continuar junto, porque querendo ou não o campeonato ainda não acabou — revelou o capitão da equipe.

Eliminação do Mundial de Vôlei

Apesar do momento conturbado, o treinador ficou à beira da quadra durante a partida, que terminou na vitória da Sérvia sobre o Brasil por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-22.

A eliminação do Brasil foi confirmada na manhã desta quinta-feira (18), com a vitória da Tchéquia sobre a China por 3 a 0 (26-24, 25-19 e 25-17).

Velório adiado

O velório da mãe de Bernardinho, Maria Ângela, que faleceu na noite da última quarta-feira (17), aos 90 anos, foi adiado para contar com a presença do técnico. A cerimônia que seria realizada nesta sexta-feira (19), acontecerá no sábado, no Rio de Janeiro.

A expectativa é que Bruno Rezende, filho de Bruninho e neto de Maria Ângela, também compareça ao velório.