Oitavas do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento
O Brasil foi eliminado nesta quinta (18)
Com eliminações inesperadas e zebras históricas, as oitavas de final do Mundial de vôlei masculino estão definidas. A eliminação da bicampeã França e da Seleção Brasileira figuram entre as maiores surpresas desta edição; veja o chaveamento completo.
Data e horário das oitavas do Mundial
Sábado (20/9)
- Turquia x Holanda - 4h30 (de Brasília)
- Polônia x Canadá - 9h (de Brasília)
Domingo (21/9)
- Argentina x Itália - horário a definir
- Bélgica x Finlândia - horário a definir
Segunda (22/9)
- Bulgária x Portugal - 4h30 (de Brasília)
- Estados Unidos x Eslovênia - 9h (de Brasília)
Terça (23/9)
- Tunísia x Tchéquia - horário a definir
- Sérvia x Irã - horário a definir
Relembre o jogo entre Brasil e Sérvia
1º SET | BRASIL 22 x 25 SÉRVIA
Em um primeiro set de altíssimo nível e muita pressão, a Sérvia foi mais agressiva e consistente nos momentos-chave para fechar a parcial em 25 a 22 e largar na frente no placar.
O grande diferencial sérvio foi o serviço. A equipe europeia forçou muito o saque, e mesmo sem conseguir aces, quebrou o ritmo da linha de passe brasileira, que trabalhou com 68% de aproveitamento.
Do lado brasileiro, o ataque funcionou bem quando a bola chegou nas mãos do levantador. O oposto Alan foi o maior pontuador da parcial com 7 pontos, seguido pelo central Flávio, com 5. No entanto, a equipe sentiu a pressão do serviço adversário e não conseguiu impor o mesmo ritmo no seu próprio saque. Para a Sérvia, o oposto Dražen Luburić comandou as ações com 8 pontos.
2º SET | BRASIL 20 x 25 SÉRVIA
Em um segundo set novamente muito disputado, a Seleção Brasileira voltou a sofrer com a agressividade da Sérvia e, cometendo mais erros, foi derrotada por 25 a 20. Com o resultado, a equipe europeia abre 2 a 0 no placar e deixa o time de Bernardinho em situação extremamente delicada na partida.
Assim como na primeira parcial, o saque sérvio fez a diferença. A Sérvia marcou 2 aces e teve um aproveitamento muito superior nos pontos de serviço (38% contra 24% do Brasil), dificultando a construção das jogadas brasileiras. A recepção brasileira, com 63% de aproveitamento, não conseguiu dar ao levantador a tranquilidade necessária para variar os ataques.
3º SET | BRASIL 22 x 25 SÉRVIA
No terceiro set, o Brasil demonstrou mais volume de jogo e equilibrou as ações, chegando a liderar o placar em alguns momentos. O passe melhorou, atingindo 72% de aproveitamento, e o time conseguiu se manter vivo na disputa ponto a ponto. O ponteiro Henrique Honorato, que entrou no decorrer da partida, contribuiu com pontos importantes para dar novo fôlego à equipe.
No entanto, nos momentos decisivos, a Sérvia novamente foi superior. A equipe europeia contou com uma grande atuação do ponteiro Pavle Perić, que virou bolas cruciais e terminou como um dos destaques da partida com 15 pontos.
