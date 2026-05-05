Corinthians pode garantir vaga antecipada nas oitavas da Libertadores; veja cenários

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (6), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O adversário será o Independiente Santa Fe, no estádio El Campín, na Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília). A partida pode garantir a classificação antecipada da equipe comandada por Fernando Diniz à próxima fase da competição.

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Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fé e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de alcançar a equipe alvinegra.

Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

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Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fé subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

Corinthians venceu todos jogos da Libertadores até o momento (Foto: Paulo Lopes / BW Press / Folhapress)

Corinthians: Situação do Grupo E na Libertadores

O Corinthians lidera o Grupo E da Copa Libertadores da América 2026 com campanha perfeita até aqui. Em três jogos, soma nove pontos, com três vitórias, zero empates e zero derrotas. O time marcou seis gols e ainda não foi vazado, resultando em saldo positivo de seis e aproveitamento de 100%.

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Na segunda colocação aparece o Platense, com seis pontos conquistados em três partidas. A equipe tem duas vitórias e uma derrota, além de quatro gols marcados e quatro sofridos, mantendo saldo zerado. O desempenho garante, por ora, posição dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Fechando a tabela, Independiente Santa Fe e Peñarol somam apenas um ponto cada após três rodadas. Ambos têm campanhas idênticas, com zero vitórias, um empate e duas derrotas, além de dois gols marcados e cinco sofridos, o que resulta em saldo negativo de três e aproveitamento de 11%.

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