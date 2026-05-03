Veja gols em Mirassol x Corinthians: Carlos Eduardo e Edson Carioca marcam

Equipes se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/05/2026
21:09
Mirassol x Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)
imagem cameraMirassol x Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)
O Mirassol saiu na frente do placar contra o Corinthians, neste domingo (3), no Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Carlos Eduardo foi o responsável por abrir o placar para a equipe do interior de São Paulo.

O gol aconteceu durante o primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 22 minutos quando o camisa 96 do Mirassol foi derrubado na área alvinegra. O árbitro Matheus Delgado Candançan não hesitou ao marcar a penalidade.

O próprio Carlos Eduardo foi o responsável por cobrar a penalidade. Com muita categoria, o jogador deslocou o goleiro Hugo Souza para marcar. Veja abaixo:

Aos 32 minutos, o Mirassol ampliou a vantagem com Edson Carioca. O gol surgiu por meio de um cruzamento à área do Corinthians, onde o atacante subiu mais que a defesa adversária para marcar de cabeça.

