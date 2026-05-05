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Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
16:08
Independiente Rivadavia x Fluminense pela quarta rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraIndependiente Rivadavia x Fluminense pela quarta rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
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Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.

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Ficha do jogo

IND
FLU
Campeonato
Copa Libertadores da América 2026
Data e Hora
06/05/2026, 21:30
Local
Estadio Malvinas Argentinas - Mendoza, Provincia de Mendoza
Árbitro
Gustavo Tejera (URU)
Assistentes
Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
Var
Antonio García (URU)
Onde assistir

Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?

O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

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Para o duelo decisivo, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE RIVADAVIA X FLUMINENSE
LIBERTADORES – 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
📺 Onde assistir: TV Globo e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
🖥️ VAR: Antonio García (URU)

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Prováveis escalações

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Alisson e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo (John Kennedy).

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Independiente Rivadavia x Fluminense pela quarta rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
Independiente Rivadavia x Fluminense pela quarta rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

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