Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores
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Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?
O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.
Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.
Para o duelo decisivo, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.
✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE RIVADAVIA X FLUMINENSE
LIBERTADORES – 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
📺 Onde assistir: TV Globo e Disney+
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
🖥️ VAR: Antonio García (URU)
Prováveis escalações
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Alisson e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo (John Kennedy).
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