Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.

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Ficha do jogo IND FLU Campeonato Copa Libertadores da América 2026 Data e Hora 06/05/2026, 21:30 Local Estadio Malvinas Argentinas - Mendoza, Provincia de Mendoza Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU) Var Antonio García (URU) Onde assistir

Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?

O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

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Para o duelo decisivo, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.

✅ FICHA TÉCNICA



INDEPENDIENTE RIVADAVIA X FLUMINENSE

LIBERTADORES – 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

📺 Onde assistir: TV Globo e Disney+

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)

🖥️ VAR: Antonio García (URU)

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Prováveis escalações

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)

Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Alisson e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo (John Kennedy).

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