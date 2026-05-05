Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Chile
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O Vasco enfrenta o Audax Italiano neste quarta-feira (6), 19h (de Brasília), no estádio Bicentenario de La Florida, pela 4ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.
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Ficha do jogo
Como chegam Audax Italiano e Vasco?
A Vasco da Gama decidiu levar um elenco alternativo para o Chile, incluindo 10 jogadores da equipe sub-20. A delegação conta com apenas três atletas que atuaram na partida contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Brasileirão e, por isso, não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.
A equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.
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Já o Audax Italiano vive um momento de oscilação desde a virada sobre o Vasco da Gama no início de abril, em São Januário. Desde aquela partida, a equipe soma dois empates e uma derrota, sem conseguir voltar a vencer.
Mesmo assim, o time comandado por Gustavo Lema segue competitivo no Grupo G: tem os mesmos quatro pontos do Vasco e aparece na segunda colocação. A disputa no grupo está bastante equilibrada, com os quatro clubes ainda tendo chances reais de terminar na liderança — o que mostra como cada rodada pode ser decisiva nessa briga pela classificação.
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Grupo G da Sul-Americana
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1º
Vasco da Gama
4
3
1
1
1
4
2
+2
44
2º
Audax Italiano
4
3
1
1
1
3
4
-1
44
3º
Olimpia
4
3
1
1
1
2
3
-1
44
4º
Barracas Central
3
3
0
3
0
1
1
0
33
✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
Provável escalação do Audax Italiano
Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao e Esteban Matus; Michael Fuentes, Rodrigo Cabral e Giovani Chiaverano.
Provável escalação do Vasco
Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Matheus França (Ramon Rique); Nuno Moreira, Marino e Spinelli.
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