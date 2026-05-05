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Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Chile

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
15:43
Atualizado há 3 minutos
Vasco e Audax Italiano se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco e Audax Italiano se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília) (Foto: Arte Lance!)
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O Vasco enfrenta o Audax Italiano neste quarta-feira (6), 19h (de Brasília), no estádio Bicentenario de La Florida, pela 4ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo

AUD
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
4ª RODADA
Copa Sul-Americana
Data e Hora
quarta-feira, 6 de maio de 2026
Local
Estádio Bicentenario de La Florida
Árbitro
Jhon Ospina (COL)
Assistentes
David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
Var
Ricardo Garcia (COL)
Onde assistir
Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Como chegam Audax Italiano e Vasco?

A Vasco da Gama decidiu levar um elenco alternativo para o Chile, incluindo 10 jogadores da equipe sub-20. A delegação conta com apenas três atletas que atuaram na partida contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Brasileirão e, por isso, não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.

A equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.

Nuno Moreira durante Vasco x Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Nuno Moreira durante Vasco x Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Já o Audax Italiano vive um momento de oscilação desde a virada sobre o Vasco da Gama no início de abril, em São Januário. Desde aquela partida, a equipe soma dois empates e uma derrota, sem conseguir voltar a vencer.

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Mesmo assim, o time comandado por Gustavo Lema segue competitivo no Grupo G: tem os mesmos quatro pontos do Vasco e aparece na segunda colocação. A disputa no grupo está bastante equilibrada, com os quatro clubes ainda tendo chances reais de terminar na liderança — o que mostra como cada rodada pode ser decisiva nessa briga pela classificação.

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Grupo G da Sul-Americana

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

Vasco da Gama

4

3

1

1

1

4

2

+2

44

Audax Italiano

4

3

1

1

1

3

4

-1

44

Olimpia

4

3

1

1

1

2

3

-1

44

Barracas Central

3

3

0

3

0

1

1

0

33

✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

Provável escalação do Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao e Esteban Matus; Michael Fuentes, Rodrigo Cabral e Giovani Chiaverano.

Provável escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Matheus França (Ramon Rique); Nuno Moreira, Marino e Spinelli.

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