Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Vasco enfrenta o Audax Italiano neste quarta-feira (6), 19h (de Brasília), no estádio Bicentenario de La Florida, pela 4ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo AUD VAS 4ª RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora quarta-feira, 6 de maio de 2026 Local Estádio Bicentenario de La Florida Árbitro Jhon Ospina (COL) Assistentes David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL) Var Ricardo Garcia (COL) Onde assistir

Como chegam Audax Italiano e Vasco?

A Vasco da Gama decidiu levar um elenco alternativo para o Chile, incluindo 10 jogadores da equipe sub-20. A delegação conta com apenas três atletas que atuaram na partida contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Brasileirão e, por isso, não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.

A equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.

Nuno Moreira durante Vasco x Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Já o Audax Italiano vive um momento de oscilação desde a virada sobre o Vasco da Gama no início de abril, em São Januário. Desde aquela partida, a equipe soma dois empates e uma derrota, sem conseguir voltar a vencer.

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Mesmo assim, o time comandado por Gustavo Lema segue competitivo no Grupo G: tem os mesmos quatro pontos do Vasco e aparece na segunda colocação. A disputa no grupo está bastante equilibrada, com os quatro clubes ainda tendo chances reais de terminar na liderança — o que mostra como cada rodada pode ser decisiva nessa briga pela classificação.

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Grupo G da Sul-Americana

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1º Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 2 +2 44 2º Audax Italiano 4 3 1 1 1 3 4 -1 44 3º Olimpia 4 3 1 1 1 2 3 -1 44 4º Barracas Central 3 3 0 3 0 1 1 0 33

✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO X VASCO

SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)

🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

Provável escalação do Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao e Esteban Matus; Michael Fuentes, Rodrigo Cabral e Giovani Chiaverano.

Provável escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Matheus França (Ramon Rique); Nuno Moreira, Marino e Spinelli.