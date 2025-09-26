menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Galo e Leão Caipira estão em brigas diferentes na Série A

Avatar
Lance!
Belo Horizonte (BH)
Dia 26/09/2025
21:18
Ficha técnica: Atlético-MG x Mirassol
imagem cameraAtlético-MG e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Lance!
Em brigas opostas, Atlético-MG e Mirassol se enfrentam neste sábado (27), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Galo está na 17ª posição, com 25 pontos, três pontos acima do Vitória, que abre a ZR, enquanto o Leão Caipira está na quarta colocação, com 42 pontos, dois pontos acima do Botafogo, primeiro time fora do G-4.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
Brasileirão
25ª rodada
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro, às 21h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir
Premiere

Como chegam os dois times?

O Atlético-MG venceu o Bolívar por 1 a 0, em casa, se classificou para a semifinal da Sul-Americana e encerrou um jejum de sete jogos sem vencer na temporada. No Brasileiro, contudo, o Galo perdeu de 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, na última rodada, e não vence há seis partidas, com dois empates e quatro derrotas.

Para o jogo, Sampaoli tem as voltas do lateral-direito Natanael e do zagueiro Alonso, que estavam suspensos na Sul-Americana. Por outro lado, o volante Alexsander lesionou o joelho direito no jogo do meio da semana e está fora.

O Mirassol vem de vitória por 2 a 0 diante do Juventude, em casa, e está invicto há seis jogos, com quatro triunfos e dois empates. O Leão Caipira tem apenas uma derrota para o líder Flamengo nos últimas 16 partidas do Brasileirão - o restante foram 10 vitórias e seis igualdades.

O treinador Rafael Guanaes tem a volta do zagueiro João Victor, que volta de suspensão e entra na vaga de Gabriel Knesowitsch. Já o atacante Chico da Costa, com edema muscular, é dúvida.

➡️ Confira o duelo ao vivo no Premiere

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Mirassol pela Série A

✅ FICHA TÉCNICA
Atlético-MG X MIRASSOL
25ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (27), às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo (Natanael), Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera), Bernard, Arana, Scarpa, Reinier (Biel) e Hulk (Rony).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian.

