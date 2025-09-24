Alexsander machuca o joelho e será avaliado pelo Atlético-MG

O volante Alexsander preocupa o Atlético-MG para o restante da temporada. O jogador machucou o joelho nesta quarta-feira (25) na vitória por 1 a 0 contra o Bolívar, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Sul-Americana.

Ainda no primeiro tempo, o meio-campista dividiu a bola no meio de campo com Robson Matheus e sentiu a perna. Logo depois, ele afirmou aos médicos do clube que sofreu uma entorse no joelho direito.

Alexsander foi substituído aos 19 minutos por Bernard, que virou o herói da classificação à semifinal ao marcar o gol no final. O volante será reavaliado nesta quinta-feira (25) para saber a gravidade da contusão.

Vale lembrar que no jogo de ida, em Laz Paz, o Galo já teve uma baixa importante. O atacante Cuello sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo ao tentar interceptar um passe no setor ofensivo e prender o pé no gramado. Ele passará por cirurgia e só retorna em 2026.

Alexsander no Atlético-MG

Contratado no final de julho, Alexsander foi comprado por 5,5 milhões de euros (R$ 34,4 milhões, na cotação da época), vindo do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita. Ele marcou o primeiro gol pelo Atlético-MG no confronto contra o Bolívar, na semana passada.

Desde a chegada de Sampaoli, que substituiu Cuca, o volante de 21 anos ganhou a disputa com Fausto Vera e vem sendo titular no meio ao lado de Alan Franco e Gustavo Scarpa. Ao todo, Alexsander fez 14 partidas, sendo seis como reserva.

Atlético-MG é semifinalista da Sul-Americana

Com a vitória simples, o Atlético-MG voltará a disputar uma semifinal internacional depois de três anos. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 e 29 de outubro.

O adversário na semi é o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Once Caldas, da Colômbia, nos pênaltis. A Conmebol ainda irá divulgar as datas e os horários das partidas.