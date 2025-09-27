Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sábado (27)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Seleção Brasileira enfrentará semifinalista da Euro em amistoso
Futebol Feminino26/09/2025
- Futebol Internacional
Jornal destaca transferência de brasileiro: ‘Mais importante da janela’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Raphinha se lesiona e está fora de Barcelona x PSG pela Champions
Futebol Internacional26/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 27 de setembro de 2025)
Brasileirão Série A
Fortaleza x Sport – 16h – Premiere
Juventude x Internacional – 18h30 – Premiere
Vasco x Cruzeiro – 18h30 – Prime Video
Atlético-MG x Mirassol – 21h – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Brentford x Manchester United – 8h30 – ESPN e Disney+
Chelsea x Brighton – 11h – ESPN 4 e Disney+
Crystal Palace x Liverpool – 11h – Disney+
Leeds United x Bournemouth – 11h – Disney+
Manchester City x Burnley – 11h – Xsports e Disney+
Nottingham Forest x Sunderland – 13h30 – ESPN e Disney+
Tottenham x Wolves – 16h – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Getafe x Levante – 9h – Disney+
Atlético de Madrid x Real Madrid – 11h15 – ESPN e Disney+
Mallorca x Alavés – 13h30 – Disney+
Villarreal x Athletic Bilbao – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
Como x Cremonese – 10h – Disney+
Venezia x Spezia – 10h – SportyNet (YouTube)
Juventus x Atalanta – 13h – CazéTV e Disney+
Cagliari x Inter de Milão – 15h45 – Xsports e Disney+
Bundesliga
Heidenheim x Augsburg – 10h30 – OneFootball
Mainz 05 x Borussia Dortmund – 10h30 – Sportv, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
St. Pauli x Bayer Leverkusen – 10h30 – CazéTV e OneFootball
Wolfsburg x RB Leipzig – 10h30 – OneFootball
Borussia Monchengladbach x Eintracht Frankfurt – 13h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
➡️Clique para assistir no Sportv
Ligue 1
PSG x Auxerre – 16h05 – CazéTV
Campeonato Português
Estoril x Sporting – 16h30 – ESPN 2 e Disney+
Brasileirão Série B
Athletico-PR x Operário – 20h30 – Disney+
Brasileirão Série C
Ponte Preta x Náutico – 17h – DAZN e SportyNet (TV Fechada, YouTube e PPV)
Brusque x Guarani – 19h30 – DAZN e SportyNet (TV Fechada, YouTube e PPV)
Brasileirão Série D (final)
Santa Cruz x Barra – 17h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Machida Zelvia x Fagiano Okayama – 4h – Canal GOAT
Campeonato Inglês feminino
Arsenal (F) x Aston Villa (F) – 8h – Canal GOAT e Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Karlsruher x Magdeburg – 8h – OneFootball
Paderborn x Kaiserslautern – 8h – Canal GOAT e OneFootball
SV 07 Elversberg x Holstein Kiel – 8h – OneFootball
VfL Bochum x Fortuna Dusselford – 15h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Coventry x Birmingham – 8h30 – Xsports e Disney+
Campeonato Holandês
Ajax x NAC Breda – 11h30 – Disney+
Excelsior x PSV – 15h – Disney+
Campeonato Saudita
Al Riyadh x NEOM – 12h20 – BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
Al Fateh x Al Qadisiya – 15h – Sportv e Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Saudita feminino
Al Nassr (F) x Al Ittihad (F) – 12h25 – Canal GOAT
Campeonato Escocês
Motherwell x Aberdeen – 13h45 – Canal GOAT
Campeonato Turco
Faith Karagumruk x Trabzonspor – 14h – Disney+
Paulistão feminino
Taubaté (F) x Corinthians (F) – 15h – Sportv
Campeonato Uruguaio
Liverpool-URU x Boston River – 15h30 – Disney+
Cerro Largo x Peñarol – 18h – Disney+
Copa do Mundo sub-20
Japão sub-20 x Egito sub-20 – 17h – CazéTV
Chile sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – 20h – CazéTV
MLS
Toronto FC x Inter Miami – 17h30 – Apple TV+
Charlotte FC x CF Montréal – 20h30 – Apple TV+
DC United x Philadelphia Unión – 20h30 – Apple TV+
New England Revolution x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x New York City – 20h30 – Apple TV+
Chicago Fire x Columbus Crew – 21h30 – Apple TV+
Nashville x Houston Dynamo – 21h30 – Apple TV+
St. Louis City x Los Angeles FC – 21h30 – Apple TV+
Colorado Rapids x Minnesota United – 22h30 – Apple TV+
Real Salt Lake x Austin FC – 22h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Sporting Kansas City – 23h30 – Apple TV+
Portland Timbers x FC Dallas – 23h30 – Apple TV+
San Diego FC x San Jose Earthquakes – 23h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – 23h30 – Apple TV+
Copa Paulista
XV de Piracicaba x Comercial – 18h – Ulisses TV (YouTube)
Campeonato Argentino
Defensa y Justícia x Boca Juniors – 19h – ESPN e Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Racing Louisville (F) x Angel City (F) – 20h30 – Xsports
Campeonato Mexicano
Monterrey x Santos Laguna – 22h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Club América x Pumas – 00h05 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias