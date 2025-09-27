menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta sábado (27)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 27 de setembro de 2025)

Brasileirão Série A

Fortaleza x Sport – 16h – Premiere
Juventude x Internacional – 18h30 – Premiere
Vasco x Cruzeiro – 18h30 – Prime Video
Atlético-MG x Mirassol – 21h – Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Vasco e Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Premier League

Brentford x Manchester United – 8h30 – ESPN e Disney+
Chelsea x Brighton – 11h – ESPN 4 e Disney+
Crystal Palace x Liverpool – 11h – Disney+
Leeds United x Bournemouth – 11h – Disney+
Manchester City x Burnley – 11h – Xsports e Disney+
Nottingham Forest x Sunderland – 13h30 – ESPN e Disney+
Tottenham x Wolves – 16h – ESPN e Disney+

La Liga

Getafe x Levante – 9h – Disney+
Atlético de Madrid x Real Madrid – 11h15 – ESPN e Disney+
Mallorca x Alavés – 13h30 – Disney+
Villarreal x Athletic Bilbao – 16h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Cremonese – 10h – Disney+
Venezia x Spezia – 10h – SportyNet (YouTube)
Juventus x Atalanta – 13h – CazéTV e Disney+
Cagliari x Inter de Milão – 15h45 – Xsports e Disney+

Bundesliga

Heidenheim x Augsburg – 10h30 – OneFootball
Mainz 05 x Borussia Dortmund – 10h30 – Sportv, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
St. Pauli x Bayer Leverkusen – 10h30 – CazéTV e OneFootball
Wolfsburg x RB Leipzig – 10h30 – OneFootball
Borussia Monchengladbach x Eintracht Frankfurt – 13h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Ligue 1

PSG x Auxerre – 16h05 – CazéTV

Campeonato Português

Estoril x Sporting – 16h30 – ESPN 2 e Disney+

Brasileirão Série B

Athletico-PR x Operário – 20h30 – Disney+

Brasileirão Série C

Ponte Preta x Náutico – 17h – DAZN e SportyNet (TV Fechada, YouTube e PPV)
Brusque x Guarani – 19h30 – DAZN e SportyNet (TV Fechada, YouTube e PPV)

Brasileirão Série D (final)

Santa Cruz x Barra – 17h – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Japonês

Machida Zelvia x Fagiano Okayama – 4h – Canal GOAT

Campeonato Inglês feminino

Arsenal (F) x Aston Villa (F) – 8h – Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Karlsruher x Magdeburg – 8h – OneFootball
Paderborn x Kaiserslautern – 8h – Canal GOAT e OneFootball
SV 07 Elversberg x Holstein Kiel – 8h – OneFootball
VfL Bochum x Fortuna Dusselford – 15h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Coventry x Birmingham – 8h30 – Xsports e Disney+

Campeonato Holandês

Ajax x NAC Breda – 11h30 – Disney+
Excelsior x PSV – 15h – Disney+

Campeonato Saudita

Al Riyadh x NEOM – 12h20 – BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
Al Fateh x Al Qadisiya – 15h – Sportv e Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Saudita feminino

Al Nassr (F) x Al Ittihad (F) – 12h25 – Canal GOAT

Campeonato Escocês

Motherwell x Aberdeen – 13h45 – Canal GOAT

Campeonato Turco

Faith Karagumruk x Trabzonspor – 14h – Disney+

Paulistão feminino

Taubaté (F) x Corinthians (F) – 15h – Sportv

Campeonato Uruguaio

Liverpool-URU x Boston River – 15h30 – Disney+
Cerro Largo x Peñarol – 18h – Disney+

Copa do Mundo sub-20

Japão sub-20 x Egito sub-20 – 17h – CazéTV
Chile sub-20 x Nova Zelândia sub-20 – 20h – CazéTV

MLS

Toronto FC x Inter Miami – 17h30 – Apple TV+
Charlotte FC x CF Montréal – 20h30 – Apple TV+
DC United x Philadelphia Unión – 20h30 – Apple TV+
New England Revolution x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x New York City – 20h30 – Apple TV+
Chicago Fire x Columbus Crew – 21h30 – Apple TV+
Nashville x Houston Dynamo – 21h30 – Apple TV+
St. Louis City x Los Angeles FC – 21h30 – Apple TV+
Colorado Rapids x Minnesota United – 22h30 – Apple TV+
Real Salt Lake x Austin FC – 22h30 – Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Sporting Kansas City – 23h30 – Apple TV+
Portland Timbers x FC Dallas – 23h30 – Apple TV+
San Diego FC x San Jose Earthquakes – 23h30 – Apple TV+
Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – 23h30 – Apple TV+

Copa Paulista

XV de Piracicaba x Comercial – 18h – Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Argentino

Defensa y Justícia x Boca Juniors – 19h – ESPN e Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Racing Louisville (F) x Angel City (F) – 20h30 – Xsports

Campeonato Mexicano

Monterrey x Santos Laguna – 22h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Club América x Pumas – 00h05 – SportyNet (TV fechada e YouTube)

