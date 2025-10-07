menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Avatar
Lance!
Mirassol (SP)
Dia 07/10/2025
21:00
mirassol fluminense onde assistir
imagem cameraMirassol e Fluminense se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Mirassol e Fluminense e enfrentam nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Brasileirão
13ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 8 de outubro, às 21h
Local
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir
Premiere

Mirassol x Fluminense: como chegam os times?

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Leão caiu do quarto para o sexto lugar na tabela, permanecendo com 43 pontos. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação para competições internacionais.

O Tricolor, por sua vez, vive boa fase sob o comando de Luis Zubeldía. Desde a chegada do novo técnico, o time disputou três partidas, vencendo Botafogo e Atlético-MG no Maracanã e empatando com o Sport por 2 a 2 fora de casa. No total, já soma quatro jogos de invencibilidade na Série A, considerando também a vitória sobre o Vitória ainda sob direção de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

O duelo desta rodada marca o primeiro encontro entre Mirassol e Fluminense na história, em uma temporada que representa a estreia do clube paulista na elite do futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X FLUMINENSE
13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

continua após a publicidade

➡️ Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

➡️ Aproveitamento de Zubeldía colocaria Fluminense em alerta

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).

mirassol fluminense onde assistir
Mirassol e Fluminense se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias