

Mirassol e Fluminense e enfrentam nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Ficha do jogo MIR FLU Brasileirão 13ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 8 de outubro, às 21h Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Mirassol x Fluminense: como chegam os times?

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Leão caiu do quarto para o sexto lugar na tabela, permanecendo com 43 pontos. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação para competições internacionais.

O Tricolor, por sua vez, vive boa fase sob o comando de Luis Zubeldía. Desde a chegada do novo técnico, o time disputou três partidas, vencendo Botafogo e Atlético-MG no Maracanã e empatando com o Sport por 2 a 2 fora de casa. No total, já soma quatro jogos de invencibilidade na Série A, considerando também a vitória sobre o Vitória ainda sob direção de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

O duelo desta rodada marca o primeiro encontro entre Mirassol e Fluminense na história, em uma temporada que representa a estreia do clube paulista na elite do futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

continua após a publicidade

➡️ Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

➡️ Aproveitamento de Zubeldía colocaria Fluminense em alerta

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).