Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
Mirassol e Fluminense e enfrentam nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere
Ficha do jogo
Mirassol x Fluminense: como chegam os times?
Sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o Leão caiu do quarto para o sexto lugar na tabela, permanecendo com 43 pontos. A equipe ainda mantém cinco pontos de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação para competições internacionais.
O Tricolor, por sua vez, vive boa fase sob o comando de Luis Zubeldía. Desde a chegada do novo técnico, o time disputou três partidas, vencendo Botafogo e Atlético-MG no Maracanã e empatando com o Sport por 2 a 2 fora de casa. No total, já soma quatro jogos de invencibilidade na Série A, considerando também a vitória sobre o Vitória ainda sob direção de Renato Gaúcho.
O duelo desta rodada marca o primeiro encontro entre Mirassol e Fluminense na história, em uma temporada que representa a estreia do clube paulista na elite do futebol brasileiro.
Confira as informações do jogo entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X FLUMINENSE
13ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).
