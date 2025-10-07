O documentário "De Virada", que estreia nesta terça-feira (7) na HBO Max, retrata as adversidades e conquistas na trajetória de três mulheres marcantes do futebol. Uma delas é Roberta Fernandes, primeira mulher a ocupar o cargo de CEO em um clube do Brasil. Atualmente diretora jurídica do Fluminense, a advogada estrela o filme ao lado de Tamires, lateral do Corinthians e da Seleção, e a árbitra Edina Alves.

O Lance! esteve presente na pré-estreia do documentário, no Rio de Janeiro, que aconteceu na última segunda-feira (06). O evento contou com a presença de Rui Reisinger, VP de Xerém, da equipe jurídica do clube e outros funcionários. Representando o futebol feminino, estavam a gerente Amanda Storck e o coordenador metodológico Marco Brito, além do treinador Saulo Silva, e as jogadoras Cacau, Gislaine e Cláudia.

Apesar de estrelar o produção, Roberta assistiu apenas a pequenos trechos antes da exibição, que só viu completa na noite de segunda-feira. Em um auditório cheio, familiares e colegas se emocionaram com as lembranças da carreira da advogada, que completa 20 anos no Fluminense. Ao Lance!, revelou que o filme superou suas expectativas.

— É uma honra gigantesca, uma felicidade que não tem tamanho poder compartilhar a minha história, fazer com que outras meninas possam se inspirar no que eu vivi, para que elas possam buscar seus caminhos também, entender que tem espaço para todo mundo — disse a advogada.

Depois de reviver o passado, Roberta olhou com otimismo para o futuro das mulheres no futebol.

— Para mim é um caminho sem volta, esse é o momento da virada. Eu acho que a gente tem toda a oportunidade do mundo agora, a partir dessa pauta e desse documentário, dessas trajetórias de sucesso que a gente escutou, que a gente possa fazer disso um movimento muito maior de mudança, de transformação e inclusão. É uma agenda minha muito importante e também da instituição que eu represento. O Fluminense tem esse olhar, tem esse cuidado. Então, saber que eu contribuo nessa agenda, que eu posso inspirar outras gerações, que eu posso trazer mais gente junto comigo, é um propósito de vida. Não faz sentido eu chegar onde eu cheguei se eu não trouxer uma galera junto.

Roberta Fernandes e jogadoras do Fluminense na pré-estréia do documentário "De Virada" (Foto: Sharon Prais/Lance)

Uma personagem que não protagonizou o filme, mas esteve em diversos momentos, foi Cacau. A atacante jogou com Tamires por muito tempo e conviveu com ela os desafios da maternidade para uma jogadora. Durante o documentário, foi possível vê-la na comemoração dos títulos.

— Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui pelo Fluminense, através da Roberta. Não sabia o quão grande era a história dela, me emocionei bastante. A gente luta pelo futebol feminino, mas isso vai muito além das quatro linhas, então o que a gente quer é que a igualdade esteja dentro do futebol em todas as áreas. A história da Edina eu já conhecia e foi incrível acompanhar também o quanto ela cresceu. E Tamires nem preciso falar, vivi muito tempo com ela, conquistei muitos títulos e essa história dela ser mãe também me tocou bastante porque é uma luta que o futebol feminino vem traçando.

Quem também foi atravessada pelo documentário foi Carla Matera, que se sentiu representada na trajetória de Roberta, Tamires e Edina. A jornalista, que hoje é repórter da FluTV e voz do Maracanã nos jogos do Tricolor, foi uma das primeiras a ocupar esse espaço na imprensa, algumas vezes, inclusive, com seu filho por perto.

— É um marco na história da mulher no futebol, porque ele exalta e mostra a mulher num protagonismo que um tempo atrás era impossível, porque durante muito tempo a gente era intrusa, a gente estava tentando furar uma bolha, a gente estava "se apropriando" de um lugar que não era nosso. E aí quando você vê numa tela a mulher como protagonista, ocupando, se apropriando desse espaço, é bonito demais. Eu fico arrepiada e fiquei emocionada porque eu acho que vendo histórias de outras mulheres, mulheres se inspiram. E tomara que o próximo passo seja que isso inspire outros homens também a entender que a mulher não quer ocupar o lugar deles, mas quer ocupar o lugar delas. Não é uma exclusão, é uma inclusão.

