Fluminense

Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

Votação aconteceu na noite de segunda-feira (6) e teve ampla maioria pela aprovação

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
16:50
Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nas Laranjeiras (Foto: Reprodução / FluTV)
Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nas Laranjeiras (Foto: Reprodução / FluTV)
O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou as contas referentes ao exercício de 2024. A votação ocorreu na noite de segunda-feira (6), na sede do clube, nas Laranjeiras, e terminou com 54 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. O Conselho Fiscal também recomendou a aprovação sem ressalvas.

O balanço financeiro, auditado por empresa independente conforme determinação legal, registrou uma receita de R$ 684 milhões, a maior da história do clube. Este foi o terceiro ano consecutivo de resultado positivo nas contas tricolores.

O exercício de 2025 será o último sob a gestão do presidente Mário Bittencourt, que não poderá concorrer à reeleição no Fluminense, nas eleições marcadas para novembro. A expectativa é de novo recorde de arrecadação, impulsionado por receitas extraordinárias, como os valores recebidos pela disputa do Mundial de Clubes.

As contas da atual temporada serão analisadas apenas em 2026, já sob nova composição do Conselho Deliberativo e outro presidente no comando do clube. Até o momento, cinco nomes se apresentam como pré-candidatos: Mattheus Montenegro, Ademar Arrais, Ricardo Mazzella, Celso Barros e Luis Monteagudo.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense (Foto: Reprodução)
