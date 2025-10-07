O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (8) para enfrentar o Mirassol, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo, às 21h (de Brasília), e marca o encerramento da sequência de jogos antes da pausa para a Data Fifa.

O técnico Luis Zubeldía vai promover mudanças na equipe em relação à vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado, no Maracanã. O atacante Kevin Serna é desfalque certo — o colombiano foi convocado pela seleção de seu país e também cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo diante do Galo.

Com isso, o treinador terá de mexer no setor ofensivo. As principais opções para ocupar a vaga deixada por Serna são Soteldo e Keno, enquanto Santi Moreno corre por fora. Soteldo, porém, atravessa um momento de instabilidade técnica e tem sido alvo de críticas da torcida, o que pode abrir espaço para Keno, que, teve poucas oportunidades como titular no ano. Santi Moreno leva a desvantagem de ter atuado pela ponta direita nos momentos que teve oportunidade. Pode acontecer ainda uma adaptação, com Lima jogando aberto. O meia já fez essa função em outras oportunidades com a camisa do Flu

Outra dúvida está no comando do ataque. Germán Cano, já totalmente recuperado das dores na panturrilha esquerda e 100% à disposição, disputa posição com John Kennedy. A escolha será técnica, já que ambos vêm de bons jogos — Cano marcou na estreia de Zubeldía, contra o Botafogo, e JK brilhou contra o Atlético-MG, participando diretamente de dois gols.

Escalação do Fluminense

O restante do time deve ser mantido. A tendência é que o Fluminense entre em campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo (Keno) e Cano (John Kennedy).

Zubeldía não deve poupar jogadores, já que após o confronto o elenco terá período de descanso e treinos durante a Data Fifa. O time retorna ao Rio na quinta-feira, treina na sexta e no sábado e ganha folga no domingo.

Invicto sob o comando do treinador argentino, o Fluminense soma duas vitórias e um empate e busca ampliar a boa fase para se aproximar do G-6 do Brasileirão e consolidar a reação na temporada.