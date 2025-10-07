Aproveitamento de Zubeldía colocaria Fluminense em alerta

Luis Zubeldía comanda um Fluminense em boa fase no Campeonato Brasileiro. O Lance! mostra os números do treinador na competição nacional e mostra projeção do que o Tricolor pode esperar até o fim da temporada.

De acordo com dados do Sofascore, o técnico argentino fez 40 jogos de Brasileirão à frente do São Paulo, somando partidas entre 2024 e 2025, com 16 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, totalizando 49% de aproveitamento. Com base nesse índice, é possível projetar o rendimento do Fluminense sob seu comando. O Tricolor já disputou 25 jogos e tem mais 13 pela frente no Brasileirão. Assim, o time ainda pode somar até 39 pontos na competição.

Considerando o mesmo aproveitamento de 49%, o Fluminense conquistaria cerca de 19 pontos até o fim do campeonato. Somados aos 38 atuais, a projeção aponta para 57 pontos ao término da temporada. Esse número colocaria o time, de acordo com os recortes das últimas edições do torneio, entre a sexta e a oitava colocação:

Em 2024, o Fluminense terminaria em 7º lugar, atrás do São Paulo, que fez 59 pontos. O campeão foi o Botafogo, com 79, e o último time do G-4 foi o Fortaleza, com 68.

Em 2023, o Tricolor ficaria novamente em 7º lugar, com um ponto a mais do que a pontuação real daquele ano (56). O Palmeiras foi o campeão, com 70 pontos, e o Flamengo, quarto, fez 66.

Em 2022, a mesma projeção de 57 pontos colocaria o Flu na 8ª colocação, atrás de Atlético-MG e Athletico-PR (58 pontos cada). O campeão foi o Palmeiras, com 81, e o último clube do G-4 foi o Corinthians, com 65.

Com isso, o Fluminense se encontra em uma zona de alerta. Isso porque, como o presidente Mário Bittencourt destacou após a vitória sobre o Atlético-MG, o objetivo prioritário é garantir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

Embora o clube ainda esteja vivo na Copa do Brasil, na qual enfrentará o Vasco na semifinal, após o fim do Brasileirão, a diretoria trata o torneio de pontos corridos como um caminho mais estável e seguro para assegurar a classificação continental.

No entanto, a projeção baseada no desempenho de Zubeldía no São Paulo, que aponta o Flu em sétimo lugar com 57 pontos, não garantiria a vaga direta à Libertadores, já que normalmente o acesso é limitado ao G-6, variando conforme os campeões de torneios paralelos.

É importante ressaltar, porém, que a projeção é apenas um exercício estatístico, e o cenário atual do treinador argentino no Fluminense é promissor. Desde que assumiu, Zubeldía está invicto em três partidas: venceu o Botafogo por 2 a 0 na estreia, empatou em 2 a 2 com o Sport fora de casa e goleou o Atlético-MG por 3 a 0 no Maracanã. Essa última vitória foi, inclusive, a primeira por três gols de diferença do clube desde o 4 a 1 sobre a Aparecidense, em maio, pela Copa do Brasil.