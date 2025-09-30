Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pela 26ª rodada da Série A
- Matéria
- Mais Notícias
Mirassol x Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No Brasileirão, o Mirassol vem surpreendendo ao se manter firme na parte de cima da tabela, ocupando a 4ª posição com 42 pontos em 24 jogos. Com 11 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, o time se destaca pelo equilíbrio entre ataque e defesa, marcando 41 gols e sofrendo 24, mostrando consistência e competitividade frente a adversários tradicionais.
Ficha do jogo
Já o Bragantino, apesar de enfrentar dificuldades, tem se mantido na briga pelo meio da tabela, ocupando a 9ª posição com 32 pontos em 25 partidas. Com nove vitórias, cinco empates e 11 derrotas, o time busca mais regularidade, tentando transformar seu potencial ofensivo, com 31 gols marcados.
Histórico do confronto
O histórico de confrontos entre Red Bull Bragantino e Mirassol contabiliza 22 partidas em todas as competições, com vantagem ligeira para o Mirassol: são nove vitórias da equipe do interior paulista, contra sete triunfos do Bragantino, além de seis empates. Os encontros mostram equilíbrio, mas o Mirassol leva vantagem no número total de vitórias.
Quando analisados os jogos em cada casa, o equilíbrio se mantém em Bragança Paulista, onde foram disputadas 14 partidas, com cinco vitórias do Red Bull Bragantino, cinco empates e quatro triunfos do Mirassol. Já em Mirassol, em oito confrontos, o time da casa teve melhor desempenho, vencendo cinco vezes, enquanto o Bragantino venceu dois e houve um empate.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Bragantino
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X BRAGANTINO
SÉRIE A - 26ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 01 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Moura, Yago Felipe; Negueba, Gabriel e Chico da Costa. (Técnico: Rafael Guanaes)
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Rodriguez, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Ramires; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. (Técnico: Fernando Seabra)
- Matéria
- Mais Notícias