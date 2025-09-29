Canal fará transmissão no Youtube de competição sul-americana

A Xsports exibirá Racing x River Plate, pelas quartas de final da Copa da Argentina, no dia 2 de outubro, às 18h, com narração de Milton Leite e comentários de Mauro Beting. A partida será transmitida simultaneamente na TV e no canal oficial da emissora no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Antes do jogo, às 17h30, o programa "Tapete Verde" apresentará o pré-jogo com análises e informações sobre os clubes e o torneio. Até o momento, os outros três semifinalistas da Copa da Argentina são Argentinos Juniors, Belgrano e Independiente Rivadavia.

— Estrear no YouTube com um jogo exclusivo é mais uma demonstração do compromisso em democratizar o acesso ao esporte em todas as plataformas. Nosso time se esforçou para anteciparmos essa etapa e contamos também com um atendimento do Youtube que nos deu ainda mais tranquilidade para darmos esse passo. A Xsports estará em todos os lugares que o apaixonado pelo esporte estiver — afirma Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

continua após a publicidade

Transmissão será feita na TV Aberta e Youtube (Foto: Divulgação)

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

No comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

continua após a publicidade

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.