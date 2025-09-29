A CazéTV anunciou, em parceria com a tm1 Brand Experience, a criação da Casa CazéTV para a Copa do Mundo de 2026. O projeto terá duas sedes no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com capacidade para receber até 5 mil pessoas por dia.

O espaço será estruturado como um ponto de encontro para torcedores, com ambientes imersivos, ativações de marcas, shows, convidados especiais, estúdios abertos e áreas de convivência. A proposta é levar para o ambiente físico a experiência que o canal consolidou no meio digital, marcado pelo forte engajamento em suas transmissões.

Segundo os organizadores, a Casa CazéTV funcionará como um “parque de experiências”, com atrações voltadas a aproximar o público do clima do Mundial e permitir que fãs vivam a atmosfera do torneio em conjunto.

— Depois de anos realizando experiências para marcas e ligas internacionais, estamos muito orgulhosos de cocriar esse projeto com a CazéTV. Mais do que um evento, a Casa CazéTV nasce como um marco cultural: o maior projeto de brand experience esportiva já realizado no Brasil, reunindo fãs, marcas e parceiros em um ambiente que vai além do entretenimento — destaca Bernardo Dinardi, CEO e fundador da tm1 Brand Experience, empresa responsável, entre outros projetos, pela NBA House no Brasil.

— A Casa CazéTV é uma plataforma viva de conexão com o público. É onde traduzimos o engajamento digital em experiência física — com linguagem própria, alto poder de mobilização e oportunidades reais de ativação para as marcas. Estamos oferecendo um ambiente onde fãs e patrocinadores vivam a Copa juntos, com a mesma autenticidade e alcance que tornaram a CazéTV um sucesso — afirma Giamile Rossato, Head de Negócios da CazéTV.

Os ingressos terão informações anunciadas em breve, assim como os patrocinadores oficiais.