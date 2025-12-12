menu hamburguer
Metz x PSG: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Campeonato Francês

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Metz e PSG se enfrentam neste sábado (13), às 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA), com transmissão ao vivo da CazéTV e do Prime Video. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Ficha do jogo

MET
PSG-escudo-onde-assistir
PSG
16ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
Sábado, 13 de dezembro, às 15h (de Brasília)
Local
Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)
Árbitro
Romain Lissogue
Onde assistir

O Metz vive momento crítico no Campeonato Francês, ocupando a 18ª posição com apenas 11 pontos. A equipe soma três vitórias, dois empates e dez derrotas, além de carregar três tropeços consecutivos após uma curta sequência positiva. Pressionado pela necessidade de reagir, o time tem pela frente o desafio de atuar em casa contra o adversário mais forte do país.

O PSG chega à rodada em segundo lugar, com 33 pontos - um a menos que o líder Lens, sustentado por uma campanha de dez vitórias, três empates e duas derrotas. Nos últimos cinco compromissos, a equipe de Luis Enrique venceu três vezes, mas ainda busca recuperar os pontos perdidos no tropeço diante do Monaco. Com a disputa pelo topo acirrada, os Parisienses encaram o lanterna cientes de que não podem desperdiçar oportunidades.

Tudo sobre o jogo entre Metz e PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Metz 🆚 PSG
16ª rodada — Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Romain Lissogue

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Metz (Técnico: Stéphane Le Mignan)
Fischer; Colin, Gbamin, Sané e Ballo-Touré; Traoré e Deminguet; Sabaly, Hein e Tsitaishvili; Asoro.

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Lee Kang-in, Kvaratskhelia e Barcola.

FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PSG
Time do PSG perfilado antes de enfrentar o Athletic Bilbao na Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)

