Metz e PSG se enfrentam neste sábado (13), às 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA), com transmissão ao vivo da CazéTV e do Prime Video.

Ficha do jogo MET PSG 16ª rodada Ligue 1 Data e Hora Sábado, 13 de dezembro, às 15h (de Brasília) Local Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA) Árbitro Romain Lissogue Onde assistir

O Metz vive momento crítico no Campeonato Francês, ocupando a 18ª posição com apenas 11 pontos. A equipe soma três vitórias, dois empates e dez derrotas, além de carregar três tropeços consecutivos após uma curta sequência positiva. Pressionado pela necessidade de reagir, o time tem pela frente o desafio de atuar em casa contra o adversário mais forte do país.

O PSG chega à rodada em segundo lugar, com 33 pontos - um a menos que o líder Lens, sustentado por uma campanha de dez vitórias, três empates e duas derrotas. Nos últimos cinco compromissos, a equipe de Luis Enrique venceu três vezes, mas ainda busca recuperar os pontos perdidos no tropeço diante do Monaco. Com a disputa pelo topo acirrada, os Parisienses encaram o lanterna cientes de que não podem desperdiçar oportunidades.

Tudo sobre o jogo entre Metz e PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Metz 🆚 PSG

16ª rodada — Ligue 1

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Romain Lissogue

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Metz (Técnico: Stéphane Le Mignan)

Fischer; Colin, Gbamin, Sané e Ballo-Touré; Traoré e Deminguet; Sabaly, Hein e Tsitaishvili; Asoro.

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Lee Kang-in, Kvaratskhelia e Barcola.

