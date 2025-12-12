Osasco x Conegliano: horário e onde assistir a semifinal do Mundial de Clubes
Do outro lado da chave, Scandicci e Praia Clube duelam pela outra vaga na final
- Matéria
- Mais Notícias
Osasco e Conegliano se enfrentam neste sábado (13), às 16h30 (de Brasília), no Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, pela semifinal do Mundial de Clubes de vôlei feminino. O confronto coloca frente a frente as atuais campeãs da Superliga e do Campeonato Italiano.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Osasco avançou na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Scandicci, da Itália. A campanha brasileira incluiu uma vitória na estreia contra o Alianza Lima (Peru), uma derrota para as italianas, e a classificação garantida com o triunfo sobre o Zhetysu (Cazaquistão).
O Conegliano, por sua vez, teve uma trajetória impecável no Grupo B, vencendo o Orlando Valkyries (EUA), o Zamalek (Egito) e o Praia Clube por 3 sets a 0, sem perder sequer uma parcial.
Ao longo de 17 edições do Mundial, apenas três equipes do Brasil conquistaram o título: o Osasco em 2012, o Sadia em 1991 e o Sorocaba em 1994. Já a equipe italiana já levou o título três vezes e quer igualar o VakıfBank, da Turquia, com quatro troféus.
Tudo sobre o jogo entre Osasco e Conegliano (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Osasco 🆚 Conegliano
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Resultados do Conegliano
- 1ª rodada: Conegliano 3 x 0 Orlando - 25/14, 25/13 e 25/19
- 2ª rodada: Conegliano 3 x 0 Zamalek - 25/14, 25/16 e 25/22
- 3ª rodada: Conegliano 3 x 0 Praia Clube - 25/12, 25/19 e 25/20
Resultados do Osasco
- 1ª rodada: Osasco 3 x 0 Allianza Lima - 25/14, 25/17 e 25/18
- 2ª rodada: Osasco 0 x 3 Scandicci - 31/29, 25/22 e 25/15
- 3ª rodada: Osasco 3 x 2 Zhetysu - 25/17, 23/25, 21/25, 25/18 e 19/17
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias