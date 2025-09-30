Com faturamento crescente, NFL amplia presença global e mira novos mercados

Recentemente, a NFL deu sequência a sua estratégia de internacionalização e anunciou sete jogos fora dos Estados Unidos para a temporada 2025-2026, espalhados em cinco países. A ideia é aumentar a base de fãs de forma global, além de atrair novas receitas para a liga. Somente em 2024, o maior esporte do país registrou 23 bilhões de dólares (cerca de R$129 bilhões) em receitas anuais. A meta para 2027 é ultrapassar 25 bilhões (R$141 bilhões) em faturamento, impulsionada, sobretudo, pela expansão internacional.

Com início em 2007, o projeto International Series foi criado para levar partidas da temporada regular para fora dos Estados Unidos. Antes disso, apenas uma partida oficial do campeonato havia sido jogada fora dos EUA, em 2005, na Cidade do México. Com 57 duelos disputados ao redor do mundo, o programa soma passagens por México, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Canadá, sendo que fará a sua estreia na Espanha e Irlanda em 2025/2026 e também somará a Austrália ao seu currículo para a temporada seguinte.

Além disso, a liga conta com o Global Markets Program, lançado em 2022, que disponibiliza aos clubes da NFL direitos de marketing internacional para ampliar a relação da marca com os fãs, por meio das redes sociais, do engajamento com o público e de novas perspectivas de negócio. Atualmente, todos os 32 clubes participam oficialmente do projeto que conta com 21 mercados ao redor do mundo.

— A NFL percebeu que é preciso construir uma comunidade ao redor da marca, não apenas exportar o jogo. Hoje, projetos como o International Series e o Global Markets Program demonstram o interesse da liga de trabalhar de forma unificada com direitos de marketing, presença territorial e engajamento com o público. Isso não só impulsiona a forma como os fãs enxergam a entidade, mas também contribui para novas oportunidades comerciais de forma global — analisa Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, que atua nas áreas de estratégia, branding, marketing e desenvolvimento de negócios.

A sequência de partidas fora do continente europeu somará cinco países. No dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo, o Brasil voltou a ser palco de um jogo de NFL com Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. No último dia 28, a Irlanda teve um duelo inédito da modalidade em seu território, entre Pittsburgh Steelers e o Minnesota Vikings, no Croke Park, em Dublin.

O mês de outubro será exclusivamente na Inglaterra, local que, desde 2014, tem acumulado três jogos em Londres por temporada. No dia 5 de outubro, os Vikings duelam contra o Cleveland Browns e, na semana seguinte, o New York Jets trava um embate com o Denver Broncos, ambos no Tottenham Hotspur Stadium - único estádio construído especialmente para receber, além de partidas de futebol, jogos da NFL fora dos EUA. A saga em terra inglesa se encerra em 19 de outubro com Jacksonville Jaguars e o Los Angeles Rams.

Em novembro, a competição, que desde 2022 realiza jogos na Alemanha, chegará pela primeira vez a Berlim, no Estádio Olímpico de Berlim, com o duelo entre Indianapolis Colts e Atlanta Falcons. Já o último jogo do ano no exterior marca a estreia na Espanha, em Madri, no Estádio Bernabéu - casa do Real Madrid CF - envolvendo o Miami Dolphins e o Washington Commanders.

Após o êxito das edições anteriores no Brasil e em outros países, a NFL anunciou, recentemente, a realização de pelo menos três partidas da temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir de 2026. Este movimento faz parte da estratégia da liga de expandir sua presença internacional, levando o futebol americano a novos mercados fora dos Estados Unidos.

— A confirmação de um jogo oficial da NFL no Rio de Janeiro em 2026 reforça o Brasil como um mercado estratégico para a liga e consolida o país entre os grandes palcos internacionais do futebol americano. Depois do sucesso em São Paulo, onde registramos, de 2024 para 2025, um crescimento de 400% na venda e na procura por pacotes, a chegada ao Maracanã mostra o potencial do torcedor brasileiro para experiências de alto nível. Como agência global, com escritórios na Alemanha e nos Estados Unidos, a ABSOLUT Sport traz o know-how das necessidades e preferências dos fãs de diferentes modalidades, incluindo o futebol americano. Estamos com grandes expectativas para este evento na cidade maravilhosa, onde nossos estudos apontam não apenas uma base sólida de fãs no estado do Rio de Janeiro, mas também um forte público off-Rio e internacional, que virá para a partida e aproveitará para conhecer a cidade. Teremos pacotes que vão do transporte com ingresso a opções completas com hospedagem, passeios e experiências exclusivas, para que cada torcedor viva o espetáculo da NFL no Maracanã com a hospitalidade premium que é a marca da ABSOLUT Sport — comenta Joaquim Lo Prete, Country Manager da ABSOLUT Sport no Brasil.

(Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)

Brasil como peça-chave para o processo de internacionalização

Após a edição de 2024, que obteve sucesso de vendas, público e mídia, com mais de 47 mil torcedores reunidos na Neo Química Arena, o Brasil consolidou-se como um mercado estratégico da NFL. Segundo dados da pesquisa do Ibope Repucom, os fãs de futebol americano representam 35% da população nacional, uma média de 41 milhões de brasileiros. Para efeito de comparação, esse número indica um crescimento de 310% no volume de 2014, que acumulava 10 milhões de espectadores.

— O Brasil se consolidou como o segundo maior mercado consumidor da NFL fora dos Estados Unidos, atrás apenas dos mexicanos. Em pouco mais de 10 anos, a base de fãs da modalidade quadruplicou e tende a aumentar cada vez mais, consolidando diversas oportunidades de negócio para que clubes e marcas se aproximem dos torcedores nacionais. A volta da liga ao Brasil é fruto direto do engajamento crescente do país com o futebol americano — comenta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

O segundo jogo da NFL no Brasil, realizado em setembro de 2025, superou o recorde de público com mais de 47 mil pessoas presentes na Neo Química Arena e registrou índices inéditos de audiência na televisão. A transmissão do confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers pelo SporTV 2 e GE TV atingiu média de 686 mil telespectadores por minuto, crescimento de 41% em relação à temporada anterior. O compacto exibido pela TV Globo após o “Conversa com Bial” alcançou mais de 51 milhões de pessoas, consolidando o futebol americano como um fenômeno em expansão no país.

Segundo levantamento da EstrelaBet, gamingtech brasileira e regulamentada junto ao Governo Federal, o número de apostas feitas para a partida de 2025 cresceu 126% em relação ao jogo de 2024, que também aconteceu na Neo Química Arena.

Os dados reforçam uma tendência que já havia aparecido no ano passado, quando a estreia da liga no Brasil movimentou 217% mais apostas do que a média das demais partidas da temporada de 2024.

— A realização de jogos da NFL no Brasil tem mostrado uma força enorme em engajamento. A cada ano, o evento ganha mais apelo junto ao público, que busca uma experiência diferenciada, e isso também se reflete nas apostas — afirma João Gerçossimo, CEO da EstrelaBet.