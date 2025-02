Minas x Flamengo: confira horário e onde assistir final da Copa Super 8

O Minas recebe o Flamengo, na Arena UniBH, pela grande final da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. O confronto é o duelo entre os dois melhores times da atual temporada do Novo Basquete Brasil. O jogo deste sábado (1) começa às 17h (de Brasília), com transmissão do NBB Basquetpass, da FlaTV, TV Cultura, Youtube do NBB e do SporTV 2. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Minas e Flamengo já se enfrentaram 46 vezes na história, com ampla vantagem para o Rubro-Negro, que venceu 36 vezes. Porém, a equipe mineira venceu as últimas três partidas, incluindo a da atual temporada, por 81 a 70.

Líder do NBB, o Minas busca o segundo título da Copa Super 8. A equipe mineira venceu em 2022, quando derrotou o São Paulo por 78 a 77. Já o Flamengo é o maior e atual campeão do torneio, com três títulos. Na final de 2024, o Rubro-Negro venceu o Unifacisa por 83 a 77.

Como chegam Minas e Flamengo para o jogo da Copa Super 8?

Os dois times vivem momentos parecidos na temporada. O retrospecto recente do Flamengo conta com duas vitórias em três jogos. Porém, na Copa Super 8, conseguiu se recuperar após vencer o Vasco, por 92 a 73, em jogo marcado por confusão e o Franca, por 103 a 72, em grande atuação no segundo tempo. A situação do Minas não é muito diferente. A equipe mineira tem o mesmo retrospecto que o Flamengo no NBB, mas lidera a competição. No Super 8, eliminou o São Paulo, por 82 a 66, e o Brasília, por 61 a 58.

Flamengo e Minas pelo NBB 2024/25 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Ficha técnica✅

🏀Minas x Flamengo

Copa Super 8 - Final

📆Data e hora: sábado (1), às 17h (de Brasília)

🏟️Local: Arena UniBH (Belo Horizonte - MG)

📺Transmissão: Sportv 2, TV Cultura, Youtube do NBB, NBB Basquetpass e FlaTV