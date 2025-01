NBB: Baralle decide, Minas vence Brasília e vai à final da Copa Super 8

Com final emocionante, o Minas venceu o Brasília por 61 a 58, nesta terça-feira (28), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela semifinal da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. A partida foi marcada pelo domínio da equipe mineira no início, pela reação dos brasilienses no terceiro quarto e a bola decisiva de Franco Baralle nos últimos segundos para dar a vitória aos atuais líderes do NBB.

continua após a publicidade

Com o triunfo, o Minas se classifica para a final da Copa Super 8, pela qual joga em casa contra Flamengo ou Franca, que se enfrentarão na quarta-feira (29), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Independentemente do adversário na final, a equipe mineira mandará a partida em casa por ter a melhor campanha do NBB.

➡️ Abu Dhabi sediará as finais da Euroliga de Basquete 2025

🏀 Como foi Minas x Brasília - Copa Super 8?

A partida começou com amplo domínio do Minas, que abriu 8 a 0 nos primeiros minutos do primeiro quarto. O Brasília só marcou seus primeiros pontos na metade do quarto e chegou a ver os adversários abrirem 10 pontos, 17 a 7, mas, no final, aproveitaram um and-one, que são os dois pontos e a falta. 17 a 10 para o time mineiro.

continua após a publicidade

No segundo quarto, o Brasília reagiu e, com duas bolas de três no início, a equipe da capital encostou no placar, atrás por um ponto, 17 a 16. Porém, o Minas conseguiu retomar o controle da partida, e com Alexandre Paranhos, Jeremy Hollowell e Franco Baralle, abriu 11 pontos na liderança. Porém, novamente, no final, o Brasília conseguiu pontos e diminuiu a desvantagem, 35 a 28.

Minas e Brasília fizeram duelo equilibrado pelo NBB em Belo Horizonte (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasília voltou com tudo do intervalo. Com Gemadinha comandando o time no ataque, a equipe brasiliense conseguiu virar a partida para 36 a 35. O Minas respondeu, e os times se alternaram na liderança, até que Gemadinha apareceu de novo e colocou o Brasília na liderança de vez, indo para o último quarto na frente por um ponto, 43 a 42.

continua após a publicidade

A partida foi para o último quarto completamente aberta, e o Minas foi quem conseguiu ter a liderança até a metade, por 51 a 50. Mas David Nesbitt e Anton Cook apareceram, e o Brasília retomou a ponta do placar por seis pontos, 57 a 51. Do lado da equipe mineira, brilhou a estrela de Franco Baralle.

O argentino chamou a responsabilidade e empatou a partida faltando 45 segundos, logo depois, faltando 13 segundos para o fim, Baralle marcou uma bola de três para reassumir a liderança do placar, explodir a Arena UniBH e dar a vitória para o Minas por 61 a 58.