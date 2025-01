Capitães do Jogo das Estrelas 2025 do NBB são anunciados Georginho, Jhonatan Luz, Corderro Bennett e Reynan liderarão as equipes em Belo Horizonte

Georginho (Sesi Franca) será um dos capitães (Foto: Wallace Lima / Botafogo)