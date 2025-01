NBB: Flamengo domina Franca e vai à final da Copa Super 8

O Flamengo venceu o Franca por 103 a 72, nesta quarta-feira (29), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro–RJ, pela semifinal da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. O Rubro-Negro dominou a partida após o intervalo e garantiu a vaga para a grande final. Shaquile Johnson, do Flamengo, foi o cestinha do jogo com 18 pontos.

continua após a publicidade

➡️ NBB: Baralle decide, Minas vence Brasília e vai à final da Copa Super 8

Com o triunfo, o Flamengo irá encarar o Minas pela grande final da Copa Super 8, no sábado (1), na Arena UniBH, às 17h. O time mineiro derrotou o Brasília por 61 a 59, em jogo emocionante, após Franco Baralle desempatar a partida nos segundos finais. Atual campeão da competição, o Flamengo busca o quarto título, já o Minas quer conquistar a Copa pela segunda vez.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI FLAMENGO X FRANCA?

A partida começou com equilíbrio, com ambas as equipes se alternando na liderança do placar. Sem nenhuma grande sequência, o jogo foi para o segundo quarto com o Flamengo vencendo por 21 a 16. Na sequência, o Franca reagiu e tomou o controle da partida, a equipe paulista virou e foi para o intervalo vencendo por 44 a 40.

continua após a publicidade

O Flamengo venceu o Franca por 103 a 72 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

➡️ Abu Dhabi sediará as finais da Euroliga de Basquete 2025

Porém, na volta do intervalo, a partida mudou completamente. O Flamengo dominou o Franca até o fim do jogo, com grande atuação de Shaquile Johnson no ataque e Ruan Miranda na defesa, o Rubro-Negro foi para o último quarto vencendo por 70 a 60. O domínio seguiu no quarto final, onde Guilherme Deodato e Lucas Siewert brilharam e confirmaram a vitória do Rubro-Negro e a vaga na final da Copa Super 8 por 103 a 72.

Após a partida, o ala Jhonatan Luz falou sobre a vitória do Flamengo. Confira: