Milan x Feyenoord: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo

Milan e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no Estádio San Siro. O jogo é válido pela volta dos play-offs da Champions League. Na partida de ida, o clube holandês saiu em vantagem pelo placar de 1 a 0. O jogo terá transmissão da TNT (Tv fechada) e Max (streaming).

O Milan busca reverter o placar e avançar para as oitavas de final da maior competição europeia. No Campeonato Italiano, o time rubro-negro ocupa a 7° posição, colocação que não assegura nenhuma classificação para torneios continentais. O clube chega para a partida após vencer o Hellas Verona no final de semana, por 1 a 0.

O Feyenoord, por outro lado, chega ao jogo para ao menos segurar o empate. Atualmente, a equipe se encontra na 4° colocação do Campeonato Holandês. Na última partida, o time empatou com o NAC Breda, por 0 a 0, pela liga nacional.

Milan e Feyenoord se encontraram em apenas três ocasiões na história. O clube holandês tem uma leve vantagem, com duas vitórias, enquanto o time de Milão ganhou uma única vez.

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Feyenoord

Jogo de volta- Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão, na Itália;

📺 Onde assistir: MAX (streaming) e TNT (TV fechada);

🕴️ Arbitragem: Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia); VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Rafael Leão; João Félix, Santiago

FEYENOORD (Técnico: Brian Priske)

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Maduro; Moussa, Ueda, Igor Paixão