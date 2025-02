Bayern de Munique e Celtic se enfrentam, nesta terça-feira (18), pela partida de volta dos playoffs da Champions League. Os times decidem vaga nas oitavas de final da competição. O jogo será às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A transmissão do confronto será feita pelo TNT e pela Max. ➡️ Clique aqui e assista Champions League na Max!

O Bayern teve uma campanha irregular na primeira fase dessa Champions League, a fase de pontos corridos. Com isso, o time da bávaro caiu para a repescagem da competição e briga por uma vaga para avançar ao mata-mata.

O time, que é um dos maiores campeões do torneio chega com a vantagem do placar de 2 a 1 conquista na partida de ida, em Glasgow. Este é o quarto confronto oficial entre os dois times. O retrospecto pesa para o lado dos alemães, com duas vitórias e um empate até aqui.

INFORMAÇÕES DE BAYERN E CELTIC

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN X CELTIC

PLAYOFFS (VOLTA) - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

📺 Onde assistir: TNT e Max (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Min-Jae Kim e Raphaël Guerreiro; Pavlovic e Kimmich; Sané, Olise e Musiala; Harry Kane

CELTIC (Técnico: Brendan Rodgers)

Bizot; Lala, Chardonnet, N’Diaye, Haidara; Magnetti, Lees-Melou, Camara; Faivre, Sima, Ajorque