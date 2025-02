O brasileiro Igor Paixão segue arrebentando pelo Feyenoord na Champions League. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Milan nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida dos playoffs da competição. Além de balançar a rede adversária, o atacante teve atuação de destaque e foi eleito o melhor em campo pela Uefa.

continua após a publicidade

➡️ Confira os resultados dos jogos de ida dos playoffs da Champions League

Logo no início do jogo, Paixão mostrou as credenciais. Com apenas três minutos de jogo, o brasileiro recebeu pela ponta esquerda, cortou para o meio e bateu firme da entrada da área. A bola foi no canto do goleiro Maignan, que aceitou o chute.

Ademais, o atacante chamou a atenção pelos dribles completados e criação de jogadas, além do comprometimento defensivo. Igor Paixão terminou o duelo com mais dribles e interceptações que todos os outros jogadores.

continua após a publicidade

🔢 Números de Igor Paixão contra o Milan

⚽ 1 gol 👟 3 finalizações (1 na trave!) 🔑 2 passes decisivos (2º do jogo) 💨 3 dribles certos (1º do jogo!) 💪 6/10 duelos no chão ganhos (!) 🆚 2 desarmes (!) ⤴️ 3 interceptações (1º do jogo!) 💯 Nota Sofascore 7.9

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Desempenho de Igor Paixão na Champions League

O jogo contra o Milan não foi o primeiro em que Igor Paixão se destaca nesta edição de Champions League. O atacante é um dos principais assistentes do torneio (terceiro), com quatro passes para gol. Além disso, por marcar em duas oportunidades, soma seis participações diretas, atrás apenas de Vini Jr. e Raphinha entre os brasileiros da competição. Confira números abaixo.

9 jogos 2 gols 4 assistências (3° do torneio) 6 participações em gols 19 passes decisivos 4 grandes chances criadas 44 duelos ganhos Nota Sofascore 7.41

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade