Atlético-MG x Cienciano: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Galo recebe a equipe peruana nesta quinta-feira (21) na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/05/2026
17:00
Atlético-MG x Cienciano (Arte Lance!)
Neste quinta-feira (21) o Atlético-MG recebe o Cienciano, do Peru, às 19h na Arena MRV, pela quinta rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

Ficha do jogo

CAM
CIE
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Já na última rodada da Copa Sul-Americana, a equipe empatou em 2 a 2 com o Juventud, no Uruguai. Na competição continental, o Galo ocupa a lanterna do grupo, com quatro pontos conquistados.

Já o Cienciano foi derrotado por 1 a 0 pelo Alianza Lima, pelo Campeonato Peruano. Na Copa Sul-Americana, a equipe vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Puerto Cabello. Apesar disso, o time é o líder do grupo, com sete pontos conquistados.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cienciano

Atlético-MG x Cienciano
5° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quinta-feira 21 de Maio às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)
🚩 Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)
📺 VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello (Victor Hugo), Cassierra e Minda

Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)
Espinoza; Nuñez, Almondarain e Aguilar; Souza, Robles, Barreto e Martinich; Hohberg, Garcés e Bandiera

