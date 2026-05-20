Al-Nassr e Damac se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU), no duelo decisivo da 34ª e última rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá ampla transmissão ao vivo pela Band (TV aberta), BandSports e SporTV (TV fechada), além do Canal GOAT (YouTube).

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Ficha do jogo NAS DAM 34ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 15h (de Brasília) Local Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU) Árbitro Onde assistir Não definido

O Al Nassr entra em campo para o "jogo do título". Liderando a competição com 83 pontos (dois a mais que o Al Hilal), a equipe comandada por Jorge Jesus deixou a taça escapar de forma antecipada na rodada anterior após ceder o empate no clássico nos acréscimos. Agora, os donos da casa dependem de uma vitória simples diante da sua torcida para soltar o grito de campeão, o que marcaria o 35º título da vitoriosa carreira do craque Cristiano Ronaldo.

O Damac, por outro lado, entra no gramado lutando pela sobrevivência. A equipe ocupa a 15ª colocação com 29 pontos — sendo a primeira fora da zona de rebaixamento — e possui apenas dois pontos de vantagem sobre o Z-3. Vindo de uma vitória crucial por 3 a 0 contra o Al Fayha, o time tentará se fechar na defesa e explorar os contra-ataques para arrancar ao menos um empate e garantir a permanência na elite sem depender de resultados paralelos.

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Tudo sobre o jogo entre Al Nassr x Damac (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Nassr 🆚 Damac

34ª rodada – Campeonato Saudita

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 15h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU).

👁️ Onde assistir: Band, BandSports, SporTV e Canal GOAT.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)

Bento; Al-Ghanam (Boushal), Al-Amri (Simakan), Iñigo Martínez e Ayman Yahya; Alkhaibari, Brozovic, Abdul Ghareeb e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

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🔴🟡 Damac (Técnico: Fábio Carille)

Kewin Silva; Sanousi Al-Hawsawi, Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane e Abdulrahman Al Obaid; Morlaye Sylla, Domagoj Antolic (Tareq Abdullah) e Valentin Vada; Tarek Hamed (Okita), Nicolae Stanciu (Al-Qahtani) e Dhari Al-Enezi (Arielson).

Al-Nassr x Damac - Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

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