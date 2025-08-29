Maratona de Sydney: destaques, horários e onde assistir
Prova acontece neste sábado (30)
Neste sábado (30) acontece a Maratona de Sydney, corrida realizada nas ruas da cidade da Austrália. Dessa vez, a prova integra a seleta de lista das maratonas masters, se juntando a cidades como Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Agora, a Maratona de Sydney é a sétima corrida Major do calendário.
➡️ ANÁLISE: Brasil tem resultado para esquecer na final da Diamond League; veja resumo
O percurso da prova tem 42 quilômetros e desnível de mais de 300 metros. A largada é na Estrada Miller, enquanto a chegada acontece na Casa de Ópera de Sydney. O tempo esperado para o percurso é de sete horas.
A prova soma 35 mil corredores, divididos em três grupos. Alguns nomes de destaque no atletismo estarão presentes na prova. No masculino, o bicampeão olímpico e campeão mundial Eliud Kipchoge é um dos confirmados. No feminino, a campeã olímpica Sifan Hassan também é um destaque.
Confira os nomes de destaque
Homens:
|Eliud Kipchoge
|2:01:09
|Quênia
Birhanu Legese
2:02:48
Etiópia
Vincent Ngetich
2:03:13
Quênia
Dawit Wolde
2:03:48
Etiópia
Bernard Koech
2:04:09
Quênia
Hailemaryam Kiros
2:04:35
Etiópia
Kenneth Kipkemoi
2:04:52
Quênia
Cornelius Kibet Kiplagat
2:04:54
Quênia
Samuel Fitwi
2:04:56
Alemanha
Addisu Gobena
2:05:01
Etiópia
Mulheres:
|Sifan Hassan
|2:13:44
|Holanda
Brigid Kosgei
2:14:04
Quênia
Workenesh Edesa
2:17:55
Etiópia
Ashete Bekere
2:17:58
Etiópia
Meseret Belete
2:18:21
Etiópia
Tiruye Mesfin
2:18:35
Etiópia
Sichala Kumeshi
2:19:53
Etiópia
Buze Diriba
2:20:22
Etiópia
Gladys Chesir
2:20:30
Quênia
Ai Hosoda
2:20:31
Japão
No Brasil, o Sportv e a Xsports possuem os direitos de transmissão da prova australiana. A largada do primeiro grupo acontece por volta das 17h30 (de Brasília).
Tudo sobre a Maratona de Sydney: horários e onde assistir
- Grupo 1: 17h31 (Sportv, Xsports)
- Grupo 2: 18h03 (Sportv, Xsports)
- Grupo 3: 18h41 (Sportv, Xsports)
