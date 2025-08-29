menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Maratona de Sydney: destaques, horários e onde assistir

Prova acontece neste sábado (30)

Claus Henning-Schulke foi o responsável pela entrega das garrafas de hidratação de Eliud Kipchoge na Maratona de Berlim. (Divulgação)
imagem cameraClaus Henning-Schulke foi o responsável pela entrega das garrafas de hidratação de Eliud Kipchoge na Maratona de Berlim. (Foto: Divulgação)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
23:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado (30) acontece a Maratona de Sydney, corrida realizada nas ruas da cidade da Austrália. Dessa vez, a prova integra a seleta de lista das maratonas masters, se juntando a cidades como Berlim, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio. Agora, a Maratona de Sydney é a sétima corrida Major do calendário.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ ANÁLISE: Brasil tem resultado para esquecer na final da Diamond League; veja resumo

O percurso da prova tem 42 quilômetros e desnível de mais de 300 metros. A largada é na Estrada Miller, enquanto a chegada acontece na Casa de Ópera de Sydney. O tempo esperado para o percurso é de sete horas.

A prova soma 35 mil corredores, divididos em três grupos. Alguns nomes de destaque no atletismo estarão presentes na prova. No masculino, o bicampeão olímpico e campeão mundial Eliud Kipchoge é um dos confirmados. No feminino, a campeã olímpica Sifan Hassan também é um destaque.

continua após a publicidade
Mapa da maratona de Sydney (Foto: Divulgação)
Mapa da maratona de Sydney (Foto: Divulgação)

Confira os nomes de destaque

Homens:

Eliud Kipchoge2:01:09Quênia

Birhanu Legese

2:02:48

Etiópia

Vincent Ngetich

2:03:13

Quênia

Dawit Wolde

2:03:48

Etiópia

Bernard Koech

2:04:09

Quênia

Hailemaryam Kiros

2:04:35

Etiópia

Kenneth Kipkemoi

2:04:52

Quênia

Cornelius Kibet Kiplagat

2:04:54

Quênia

Samuel Fitwi

2:04:56

Alemanha

Addisu Gobena

2:05:01

Etiópia

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mulheres:

Sifan Hassan2:13:44Holanda

Brigid Kosgei

2:14:04

Quênia

Workenesh Edesa

2:17:55

Etiópia

Ashete Bekere

2:17:58

Etiópia

Meseret Belete

2:18:21

Etiópia

Tiruye Mesfin

2:18:35

Etiópia

Sichala Kumeshi

2:19:53

Etiópia

Buze Diriba

2:20:22

Etiópia

Gladys Chesir

2:20:30

Quênia

Ai Hosoda

2:20:31

Japão

No Brasil, o Sportv e a Xsports possuem os direitos de transmissão da prova australiana. A largada do primeiro grupo acontece por volta das 17h30 (de Brasília).

Tudo sobre a Maratona de Sydney: horários e onde assistir

  • Grupo 1: 17h31 (Sportv, Xsports)
  • Grupo 2: 18h03 (Sportv, Xsports)
  • Grupo 3: 18h41 (Sportv, Xsports)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias