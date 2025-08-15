LaLiga começa com maratona de jogos e desafios para Barcelona e Real Madrid

O início da temporada LaLiga começa nesta sexta-feira, e a primeira rodada terá cinco tardes consecutivas de muito futebol. Os fãs do Campeonato Espanhol terão jogos para assistir até terça-feira, dentre eles o Barcelona visitando o Mallorca no sábado, e o Real Madrid recebendo o Osasuna na terça. Dois confrontos que prometem ser desafiadores para os dois melhores times da última temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo que dará o pontapé nas disputas acontece na Catalunha, com o Girona recebendo o Rayo Vellecano stádio Montilivi na sexta-feira às 14h (horário de Brasília). Sempre uma partida especial para o ex-técnico do Rayo, Míchel, que espera começar a campanha com três pontos, enquanto o Girona busca se recuperar após uma temporada decepcionante em 2024/25.

continua após a publicidade

Na sequência, um confronto que os torcedores da cidade de Oviedo esperavam há mais de duas décadas. Com o Real Oviedo finalmente de volta à primeira divisão do futebol espanhol após 24 anos, o time vai aproveitar a chance de jogar na noite de abertura, visitando o Villarreal. Como ambos os clubes significam muito para Santi Cazorla, veterano do atual elenco do Real Oviedo, ele será um jogador para ficar de olho.

➡️La Liga define calendário da temporada; saiba datas do El Clásico

No sábado, haverá três jogos, começando pela estreia de mais um time recém-promovido na LaLiga. Neste caso, o Levante que vai jogar fora de casa contra o Deportivo Alavés, às 12h (horário de Brasília). Às 14h30 de sábado, os campeões defensores, Barcelona, retornam às ações nas Ilhas Baleares, enfrentando o Mallorca. Após um ótimo início na temporada passada, Hansi Flick exigirá uma arrancada igualmente positiva, já que o Barça busca conquistar títulos consecutivos da liga pela primeira vez desde 2017/18 e 2018/19.

continua após a publicidade

O Valencia recebe a Real Sociedad no terceiro jogo de sábado, um duelo entre dois clubes históricos que ficaram fora da competição europeia na última temporada, mas que têm o retorno ao cenário continental como objetivo para 2025/26.

No domingo, o primeiro dos três jogos começando em Vigo, onde o Celta de Vigo recebe o Getafe. O time de Madrid terminou os dois confrontos contra os galegos na última temporada com um jogador a menos e derrotado, então vai buscar uma atuação mais disciplinada desta vez.

Na sequência, dois gigantes do futebol espanhol se enfrentam em Bilbao, com o Athletic Club encarando o Sevilla. O time basco é um exemplo de estabilidade e consistência, com Ernesto Valverde ainda no comando e a maior parte do elenco da última temporada mantida.

O Sevilla, por sua vez, tem várias contratações novas e um técnico novo também, Matías Almeyda. Esse primeiro teste da temporada promete ser imperdível para quem quer ver como os andaluzes vão se sair em 2025/26.

O próximo jogo é um confronto que os torcedores da cidade de Oviedo esperavam há mais de duas décadas. Com o Real Oviedo finalmente de volta à primeira divisão do futebol espanhol após 24 anos, o time vai aproveitar a chance de jogar na noite de abertura, visitando o Villarreal. Como ambos os clubes significam muito para Santi Cazorla, veterano do atual elenco do Real Oviedo, ele será um jogador para ficar de olho.

O Atlético de Madrid entra em campo às 16h30 (de Brasília) para visitar o Espanyol. Nas duas vezes em que Diego Simeone levou o Atlético ao título da liga, o time começou a temporada com vitória, então o técnico argentino sabe bem a importância de um começo rápido. No entanto, os últimos quatro jogos entre Atlético e Espanyol terminaram empatados, o que indica que o desafio da primeira rodada não será fácil.

Na segunda-feira, é a vez do Elche enfrenta o Real Betis. A partida marca o retorno do Elche à primeira divisão e é o primeiro jogo do técnico Eder Sarabia na elite do futebol espanhol. Com o treinador de 44 anos enfrentando o experiente Manuel Pellegrini, de 71 anos, será interessante acompanhar esse duelo tático.

A última partida dessa maratona de cinco dias será na terça-feira, quando o Real Madrid recebe o Osasuna, no encerramento da primeira rodada. Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o clube apresentou bons sinais no Mundial de Clubes, e agora é hora de mostrar seu potencial na LaLiga, com o objetivo de recuperar o título que pertence ao Barcelona.

Jogos da primeira rodada de LaLiga

Alavés x Levante

Athletic Bilbao x Sevilla

Celta de Vigo x Getafe

Girona x Rayo Vallecano

Espanyol x Atlético de Madrid

Mallorca x Barcelona

Elche x Betis

Real Madrid x Osasuna

Valencia x Real Sociedad

Villarreal x Oviedo