Estudiantes x Vélez: onde assistir, prováveis escalações e horário

Estudiantes e Vélez se enfrentam pela final da Supercopa Internacional da Argentina. A bola começa a rolar a partir das 20h30 (de Brasília) desta terça-feira (8) no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. A transmissão da partida ficará por conta da ESPN (canal fechado)

Em todos os duelos, as duas equipes se enfrentaram 96 vezes em competições oficiais e não oficiais, com vantagem ligeira para o Vélez: foram 38 vitórias do Vélez, 30 empates e 28 triunfos do Estudiantes

Quando o jogo foi em La Plata (casa do Estudiantes), ocorreram 47 partidas, com 16 vitórias para cada time e 15 empates, evidenciando equilíbrio entre mandantes e visitantes . Já no José Amalfitani, em Buenos Aires (casa do Vélez), foram 49 confrontos, com 23 vitórias do Vélez, 14 empates e 12 triunfos do Estudiantes.

Jogadores do Vélez Sarsfield comemoram com o troféu após vencerem o Torneio da Liga Profissional de Futebol da Argentina 2024, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

SUPERCOPA INTERNACIONAL

ESTUDIANTES X VÉLEZ

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estadio Libertadores de América, em Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES: Matías Mansilla; Santiago Arzamendia, Santiago Núñez, Javier Rodríguez e Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Gabriel Neves e Tiago Palacios; Edwuin Cetre e Luciano Giménez. (Técnico: Eduardo Dominguez)



VÉLEZ: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Valentín Gómez e Aarón Quirós; Manuel Fernández, Tomás Galván, Agustín Bouzat e Claudio Baeza; Braian Romero, Maher Carrizo e Francisco Pizzini. (Técnico: Guillermo Barros)