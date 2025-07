Goiás x Criciúma: onde assistir, horário e prováveis escalações

Goiás e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (8) em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar a partir das 19h30 (de Brasília) no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). A transmissão da partida ficará por conta da Disney+ (serviço de streaming) e ESPN (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Goiás busca a vitória para voltar à liderança da Série B. O clube esmeraldino tem apenas um ponto a menos que o Coritiba, porém também com um jogo a menos em relação ao rival. Apesar do bom campeonato que a equipe vem fazendo, o Goiás perdeu dois de seus últimos três jogos.

Ficha do jogo GOI CRI Série B Rodada 15 Data e Hora terça-feira, 8 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO) Árbitro Douglas Schwengber da Silva (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Cricíuma, por sua vez, vive um momento diferente que seu oponente. O Tigre, recém rebaixado para a Série B, está a apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos conquistados em 14 jogos. O clube procura uma vitória fora de casa para se distanciar das posições abaixo.

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CRICIÚMA

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming) e ESPN (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS: Tadeu; Caito, Messias, Tito, Lepo; Marcão; Welliton, Juninho, Vitinho, Caike e Ramon. (Técnico: Vágner Mancini)



CRICIÚMA: Alisson; Gabriel, Rodrigo, L. Castán; Everton Morelli, Gui Lobo, Matheus Streit, L. Henrique; J. Robert, D. Gonçalves e Nicolas. (Técnico: Eduardo Baptista)