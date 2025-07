Grêmio x São José-RS: onde assistir, horário e prováveis escalações

Grêmio e São José-RS se enfrentam nesta terça-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto, válido pela final da Recopa Gaúcha, terá transmissão pelo Premiere e Sportv. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Disputada desde 2014, a Recopa Gaúcha reúne em jogo único o campeão estadual e o vencedor da Copa FGF do ano anterior.

O Grêmio é o maior vencedor da competição, com quatro títulos conquistados em 2019, 2021, 2022 e 2023, e agora busca o pentacampeonato. Já o São José tenta chegar ao segundo título, após ter sido campeão em 2018.

Ficha do jogo GRE SAO Final Recopa Gaúcha Data e Hora Terça-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília) Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn Assistentes Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau Var Jean Pierre Goncalves Lima Onde assistir

Como chega o Grêmio?

A escalação do Grêmio para a Recopa Gaúcha deve ser semelhante à que iniciou o jogo-treino contra o Aimoré, realizado na última quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho. A formação teve Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique.

Alguns titulares ficaram fora da atividade. É o caso do volante Villasanti, que se reapresentou após os demais jogadores, do atacante Cristian Olivera, que sofreu um acidente doméstico, e do centroavante Braithwaite, em recuperação de um desconforto no tornozelo. A participação dos três dependerá das condições físicas até a data da partida.

Outra possível novidade é o retorno de Igor Serrote. Recuperado de uma fratura no punho, o lateral-direito voltou a treinar normalmente, mas foi poupado do jogo-treino por precaução. Com João Pedro e João Lucas ainda no departamento médico, Gustavo Martins foi novamente improvisado na posição.

Histórico de confrontos

Em 22 confrontos oficiais entre Grêmio e São José-RS, o Tricolor leva ampla vantagem no histórico do duelo. São 14 vitórias gremistas contra apenas cinco do Zequinha, além de três empates.

Mano Menezes, técnico do Grêmio (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA)

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO JOSÉ-RS

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau

🖥️ VAR: Jean Pierre Goncalves Lima

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; André Henrique. (Técnico: Mano Menezes)

SÃO JOSÉ: Fábio Rampi; Daniel, Marcão, Jhonata Varela e Dumas (Jadsom); Venício (Estevão), Douglas, Tiago Pedra, Ângelo, Nonato; Renê. (Técnico: Sandro Resende