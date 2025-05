Se a célebre frase se perdeu, a Europa ainda mantém a mística viva: a camisa vermelha entorta o varal. O Manchester United não tomou conhecimento do Athletic Bilbao e venceu por 3 a 0 em pleno San Mamés, abrindo vantagem na ida da semifinal da Europa League. Ainda na primeira etapa, Casemiro e Bruno Fernandes (2) anotaram os gols do triunfo dos Red Devils no País Basco.

Com o triunfo, a equipe comandada por Rúben Amorim pode perder por até dois gols de diferença no Old Trafford que avança à semifinal. Já os Rojiblancos precisarão vencer por quatro ou mais para o avanço à decisão; três tentos de distancia levam o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O segundo encontro acontece na próxima quinta (8), também às 16h (de Brasília).

👀 COMO FOI O JOGO?

O United buscou o primeiro golpe cedo. Aos quatro minutos, em erro de saída dos bascos, Bruno Fernandes ajeitou de letra, Ugarte esticou e Garnacho, ganhando da defesa no corpo, finalizou cruzado para balançar as redes, mas foi flagrado em impedimento. As respostas foram rápidas: primeiro, Berenguer alçou na área e Iñaki Williams, livre, testou por cima do gol; depois, os papéis se inverteram, e em sobra na área, o camisa 7 finalizou em cima da marcação.

Harry Maguire, o herói da qualificação nas quartas, apareceu de maneira decisiva mais uma vez: o zagueiro, aos 30', curtiu uma de ponta-direita, fintou Jauregizar e cruzou com estilo. Ugarte raspou na primeira trave, e Casemiro fechou com uma testada firme, inaugurando o marcador no San Mamés. O primeiro golpe jogou o Bilbao contra as cordas, e cinco minutos depois, Hojlund foi puxado na área por Dani Vivian. O árbitro Espen Eskas, ao ser chamado ao monitor, marcou o pênalti e aplicou o cartão vermelho ao zagueiro. Na bola, Bruno Fernandes deslocou Agirrezabala e ampliou a vantagem.

O amasso ficou ainda pior quando Hojlund brigou pela bola na intermediária central, ganhou da defesa, e Ugarte, de calcanhar, deixou Bruno novamente na cara do gol. O português finalizou forte e não deu chances a Agirrezabala, ampliando. No último lance da etapa inicial, Mazraoui pegou rebote de escanteio e acertou o travessão com o pé canhoto.

Bruno Fernandes converte chance e marca pelo Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Na segunda etapa, o United cadenciou o confronto com tranquilidade, e praticamente não foi ameaçado. Inclusive, esteve mais perto do quarto gol: Casemiro voltou a aparecer em jogada aérea, mas acertou o poste esquerdo dos bascos. Entre chances desperdiçadas e ampla posse de bola, os ingleses não mexeram no placar, mas manteve uma vantagem considerável para a volta na próxima semana, diante do seu torcedor.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 0x3 Manchester United

Jogo de ida - Semifinal - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)

🕴️ Arbitragem: Espen Eskas-NOR (árbitro); Jan Erik Engan-NOR e Isaak Elias Skjeseth-NOR (auxiliares); Morten Krogh Hansen-DIN (VAR); Aleandro Di Paolo-ITA e Daniele Chiffi-ITA (VAR)

🥅 Gols: Casemiro (MUN - 30' 1T); Bruno Fernandes (MUN - 37' e 45' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Berchiche, Unai Simón e Yeray Álvarez (ATB); Mason Mount, Alejandro Garnacho e Leny Yoro (MUN)

🟥 Cartão vermelho: Dani Vivian (ATB)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴⚪ ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Julen Agirrezabala; Óscar de Marcos (Andoni Gorosabel), Dani Vivian, Yeray Álvarez e Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta (Beñat); Iñaki Williams (Álvaro Djaló), Álex Berenguer (Aitor Paredes) e Nico Williams (Unai Gómez); Maroan Sannadi



🔴🟡 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire (Matthijs de Ligt) e Victor Lindelof; Noussair Mazraoui (Luke Shaw), Casemiro, Manoel Ugarte (Mason Mount) e Patrick Dorgu (Amad Diallo); Alejando Garnacho (Kobbie Mainoo) e Bruno Fernandes; Rasmus Hojlund