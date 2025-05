O Athletic Bilbao entra em campo nesta quinta-feira (1) diante do Manchester United, para lutar por uma vaga na final da Europa League. E se do outro lado, há uma potência do futebol mundial, com investimentos pesados, o clube basco aposta no nacionalismo para erguer o continental.

Há mais de um século, o clube implementou não uma regra, mas uma ideia, que até hoje traz resultados: apenas atletas com origem ou nascidos na região podem vestir a camisa rojiblanca. E o Lance! explica para você a história de glórias do Bilbao.

🤝 A relação entre o Athletic Bilbao e o País Basco

O Athletic Bilbao foi fundado em 18 de julho de 1898, na cidade de Bilbao. O futebol chegou até o local por intermédio de trabalhadores e estudantes britânicos, o que levou à utilização de atletas ingleses nos primórdios de sua trajetória. Porém, em 1911, na disputa da Copa do Rei, a Real Federação Espanhola de Futebol registrou que uma parte dos jogadores provenientes do Reino Unido estava inelegível a atuar.

A solução foi a implementação de uma regra por parte da entidade: apenas cidadãos espanhóis poderiam entrar em campo na edição seguinte. O Bilbao começou a se organizar para mudar o elenco, e contratou jogadores unicamente bascos, facilitando o processo de inscrição.

A ideia foi mantida mesmo com a relevação das regras, e ganhou força diante da ditadura de Francisco Franco - regime que durou de 1939 a 1975 -, com um novo tom de separatismo e orgulho nacionalista. Até hoje, não existe uma regra escrita que impeça o Athletic de buscar atletas fora da região, mas a filosofia impulsionou a paixão do torcedor, e não deve ser abandonada.

Athletic Bilbao conta com jogadores originados no País Basco (Foto: Ander Gillenea / AFP)

⚔️ E a rival, como fica na história?

A Real Sociedad, rival do clube no País Basco, também chegou a aderir à política, entre o fim da década de 1960 e o começo da década de 1980. Entretanto, a contratação do irlandês John Aldridge findou a ideia. Hoje, há jogadores como o japonês Takefusa Kubo, o surinamês Sheraldo Becker e o russo Zakharyan no elenco.

A filosofia nacionalista auxilia o Bilbao a melhorar suas categorias de base ano após ano. As instalações do centro de treinamento se alongam por 13 hectares, com campos de diferentes gramados, equipamentos de atividades físicas e residências para menores de idade captados no local. Além disso, há quase 200 núcleos espalhados pela região, para desenvolver craques.

⚽ Os jogadores precisam ser puramente bascos?

Hoje, há diversas vertentes que abriram os núcleos do Athletic, impulsionadas pelo processo de globalização vivido nos grandes centros mundiais. Iñaki Williams, que há dez anos é uma das grandes referências do clube, é nascido em Bilbao, mas defende a seleção de Gana: o atacante é filho de pais imigrantes ganeses, chegou à Espanha cruzando o Saara e tem nacionalidade espanhola. Seu irmão, Nico, escolheu atuar pela Fúria, também joga nos Leões, e foi campeão da Eurocopa de 2024.

Laporte, com nacionalidade franco-espanhola, também foi alvo de debates, por seu vínculo com o País Basco ser através de bisavós. Anos antes, Lizarazu, campeão do mundo em 1998, foi o primeiro; a conexão entre o País Basco e o norte francês é forte, o que gera imigrações e viagens constantes na região.

Nomes como Griezmann, Diego Forlán e Gonzalo Higuaín chegaram a ser rondados em anos recentes, mas a escassez de uma ligação forte impediu transferências. Na história, apenas um brasileiro vestiu a camisa do Bilbao: Vicente Biurrun. Filho de bascos, o ex-goleiro nasceu no Brasil, mas viajou à Espanha com apenas cinco anos e teve sua criação formada na Europa, o que lhe faz se considerar "mais basco do que brasileiro".

Vicente Biurrun foi goleiro do Athletic Bilbao na década de 1980 (Foto: Reprodução/Placar)

🌍 Athletic Bilbao x Manchester United: o que você precisa saber?

A filosofia jamais impediu o Bilbao de ter sucesso. O clube tem oito títulos de La Liga, 24 de Copa do Rei (apenas três nos últimos 50 anos), e jamais foi rebaixado. Agora, vai em busca do seu primeiro título continental: nesta quinta-feira (1), encara o Manchester United em San Mamés, pela ida da semifinal da Europa League. A volta acontece em uma semana, em Old Trafford; quem avançar enfrenta Tottenham ou Bodo/Glimt na decisão, marcada para o dia 21 de maio.