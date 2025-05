Na manhã desta segunda-feira (5), Trent Alexander-Arnold publicou um vídeo em suas redes sociais se despedindo do Liverpool, alimentando os rumores de que está a caminho do Real Madrid. O lateral-direito tem contrato com o clube inglês até 30 de junho, mas há expectativa de que o acerto com os merengues seja antecipado para permitir sua participação no Mundial de Clubes da FIFA.

A competição será disputada entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Para que Arnold possa ser inscrito, o Real Madrid precisa concretizar a transferência até o fim da janela de inscrição da primeira fase, que vai de 1º a 10 de junho. Caso o clube avance às quartas de final — o que é esperado —, ainda poderá inscrevê-lo na segunda janela, entre 27 de junho e 3 de julho.

Segundo a imprensa espanhola, o Real trabalha para contar com o jogador antes mesmo do fim oficial do contrato com o Liverpool. Para isso, Arnold teria de deixar de receber seu último salário, avaliado em 900 mil euros (cerca de R$ 5,7 milhões), e o clube espanhol precisaria pagar até 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) de compensação ao time inglês.

A pressa do Real Madrid também tem motivos esportivos. O titular da lateral-direita, Dani Carvajal, se recupera de uma lesão grave, enquanto o reserva Lucas Vázquez não teve bom desempenho na temporada. Com isso, Arnold surge como possível reforço de peso já para o Mundial.

O Real Madrid está no Grupo H do Mundial de Clubes, ao lado de Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg. A equipe espanhola estreia no dia 18 de junho, contra o Al-Hilal, às 15h (de Brasília).