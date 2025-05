Destaque do Barcelona e da Seleção Brasileira, Raphinha quase foi campeão da Eurocopa 2020 com a camisa da Itália. Você não leu errado. Em entrevista ao canal da jornalista Isabela Pagliari, o jogador afirmou que aceitou a convocação à época, mas seu passaporte não chegou a tempo. Um mês depois após o torneio, ele foi chamado para vestir a Amarelinha.

A Eurocopa de 2020, realizada entre junho e julho de 2021 devido à pandemia de Covid-19, teve a Itália como campeã. Naquele período, o jogador de 24 anos atuava pelo Rennes, sendo considerado uma das principais promessas do futebol francês. Com histórico familiar italiano, ele viu uma oportunidade na Bota, visto que nunca havia sido convocado pela Brasil, por times de base ou principal. No processo, a burocracia impediu que o passaporte chegasse a tempo para o atacante jogar pela seleçao europeia.

— Eu deveria ter ido para a Eurocopa que eles venceram em 2020. Eu estava basicamente pronto para ir. Então, por sorte, o passaporte não chegou. Naquele momento, o pessoal da seleção italiana estava me ligando. O Jorginho me ligava o tempo todo. A comissão técnica italiana tinha um projeto incrível para mim, algo que realmente me chamou a atenção — disse Raphinha.

— Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, eu ainda tinha aquele um por cento de esperança de poder vestir a camisa do Brasil. E, felizmente, meu passaporte italiano não ficou pronto a tempo — completou o jogador.

Um mês após a Eurocopa, em agosto de 2021, Raphinha foi convocado pela primeira vez para o país natal. A estreia, contudo, aconteceu em outubro, quando foi responsável por duas assistências para a vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Posteriormente, defenderia a Seleção na Copa do Mundo de 2022. Pela Canarinho, ele soma 11 gols e 7 assistências em 33 jogos.

