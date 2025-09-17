Manchester City x Napoli: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Manchester City e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Napoli pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City x Napoli
Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: no Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Florian Badstübner (quarto árbitro)
📺 VAR: Christian Dingert
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Aké, Dias, Gvardiol, Lewis; Reijnders, Nico González, Bernardo Silva; Savinho, Haaland, Bobb
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Meret; Spinazzola, Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Politano; Højlund
O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, chega para a estreia europeia com um início de temporada inconstate na Premier League, com duas vitórias e duas derrotas. Porém, no último jogo, derrotou o Manchester United, maior rival, por 3 a 0. A equipe conta com a boa fase de Haaland, que já marcou quatro gols na temporada.
Já o Napoli começou de forma perfeita nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento e com apenas um gol sofrifo. Comandados por Antonio Conte, a equipe se reforçou na janela de transferências, sendo o principal nome Kevin De Bruyne, um dos ídolos da história recente do Manchester City.
➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?
Ficha do jogo
