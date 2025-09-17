Sporitng x Kairat: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Sporting e Kairat Almaty se enfrentam nesta quinta-feira (18), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Confirmado: craque do Barcelona fica de fora da estreia na Champeions League
Futebol Internacional17/09/2025
- Fora de Campo
Fala de Simeone sobre Flamengo e Filipe Luís repercute: ‘Não precisa’
Fora de Campo17/09/2025
- Futebol Internacional
Multicampeões pelo Flamengo se enfrentam nesta quarta na Champions League
Futebol Internacional17/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Sporting, atual bicampeão português e vencedor da Taça de Portugal, entra em campo como franco favorito. Sob o comando do novo técnico Rui Borges, a equipe teve um bom início de temporada no campeonato, mas foi derrotada nos confrontos diretos contra seus maiores rivais, Benfica e Porto.
O Kairat Almaty chega a Lisboa como o grande azarão, mas já tendo feito história ao se tornar apenas a segunda equipe do Cazaquistão a alcançar a fase principal da Champions League. A classificação foi heroica, conquistada após eliminar o tradicional Celtic nos pênaltis, em um confronto marcado por uma incrível solidez defensiva.
Tudo sobre o jogo entre Sporting e Kairat Almaty pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting x Kairat Almaty
Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
🟨 Arbitragem: Damian Sylwestrzak (árbitro); Paweł Sokolnicki e Adam Karasewicz (assistentes); Marcin Kochanek (quarto árbitro)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges
Virginia; Fresneda, Inacio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez
Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin
Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Glazer; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson
➡️Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?
Ficha do jogo
- Matéria
- Mais Notícias