Sporitng x Kairat: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Lisboa (POR)
Dia 17/09/2025
12:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sporting e Kairat Almaty se enfrentam nesta quinta-feira (18), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), e terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max.

O Sporting, atual bicampeão português e vencedor da Taça de Portugal, entra em campo como franco favorito. Sob o comando do novo técnico Rui Borges, a equipe teve um bom início de temporada no campeonato, mas foi derrotada nos confrontos diretos contra seus maiores rivais, Benfica e Porto.

O Kairat Almaty chega a Lisboa como o grande azarão, mas já tendo feito história ao se tornar apenas a segunda equipe do Cazaquistão a alcançar a fase principal da Champions League. A classificação foi heroica, conquistada após eliminar o tradicional Celtic nos pênaltis, em um confronto marcado por uma incrível solidez defensiva.

Tudo sobre o jogo entre Sporting e Kairat Almaty pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Sporting x Kairat Almaty
Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
🟨 Arbitragem: Damian Sylwestrzak (árbitro); Paweł Sokolnicki e Adam Karasewicz (assistentes); Marcin Kochanek (quarto árbitro)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges):
Virginia; Fresneda, Inacio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin):
Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Glazer; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson

O Kairat bateu o Celtic nos pênaltis e se classificou para a fase de liga da Champions League, onde enfrenta o Sporting na 1ª rodada (Foto: Divulgação/Kairat)
O Kairat bateu o Celtic nos pênaltis e se classificou para a fase de liga da Champions League, onde enfrenta o Sporting na 1ª rodada (Foto: Divulgação/Kairat)

