imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Eintratch x Galatasaray: onde assistir e escalações pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Eintratch x Galatasaray: onde assistir e escalações pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraEintratch x Galatasaray: onde assistir e escalações pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
15:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (18), o Eintracht Frankfurt recebe o Galatasaray, às 16h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada da Champions League 2025/2026. O confronto acontece em Frankfurt, no Deutsche Bank Park. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eintracht Frankfurt

Os donos da casa vêm de derrota para o Bayer Leverkusen por 3 a 1 pelo Campeonato Alemão. Foi a primeira derrota do time do treinador Dino Toppmöller na temporada. Apesar do revés, o atacante turco, Can Uzun, marcou gol pela terceira partida seguida. O jovem de 19 anos vai enfrentar companheiros de seleção da Turquia na estreia da Champions.

Galatasaray

Os visitantes chegam embalados para a primeira rodada da fase de liga da Champions League. O Galatasaray está invicto no Campeonato Turco, com quatro vitórias em quatro partidas. O treinador Okan Buruk ganhou reforço de Leroy Sané, ex-jogador do Bayern de Munique, para esta temporada.

Ficha do jogo

EIN
GAL
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Deutsche Bank Park, Frankfurt, na Alemanha
Árbitro
Marco Guida
Assistentes
Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Daniele Chiffi (quarto árbitro)
Var
Marco Di Bello (VAR1) e Dennis Johan Higler (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Eintracht x Galatasaray pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Eintracht Frankfurt 🆚 Galatasaray
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Marco Guida
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Daniele Chiffi (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; N. Brown, Koch, Collins, Theate; Hojlund, Chaibi, Uzun; Dean, Bahoya, Burkardt

Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Guvenc; Sallai, Sanchez, Bardekci, Eren Elmali; Torreira, Lemina, Gabriel Sara; Akgun, Sané, Icardi

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

bayer-leverkusen-frankfurt-bundesliga
Nathaniel Brown na partida entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, em Leverkusen, pelo Campeonato Alemão (Foto: Ina Fassbender / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

