Eintratch x Galatasaray: onde assistir e escalações pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (18), o Eintracht Frankfurt recebe o Galatasaray, às 16h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada da Champions League 2025/2026. O confronto acontece em Frankfurt, no Deutsche Bank Park. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Fora de Campo
Imprensa francesa critica pênalti para o Real Madrid: ‘Vergonhoso’
Fora de Campo17/09/2025
- Futebol Internacional
Brasileiro tem é destaque negativo em rodada de Champions League
Futebol Internacional17/09/2025
- Futebol Internacional
Bruno Guimarães se rende ao Barcelona: ‘Me fizeram gostar de futebol’
Futebol Internacional17/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Eintracht Frankfurt
Os donos da casa vêm de derrota para o Bayer Leverkusen por 3 a 1 pelo Campeonato Alemão. Foi a primeira derrota do time do treinador Dino Toppmöller na temporada. Apesar do revés, o atacante turco, Can Uzun, marcou gol pela terceira partida seguida. O jovem de 19 anos vai enfrentar companheiros de seleção da Turquia na estreia da Champions.
Galatasaray
Os visitantes chegam embalados para a primeira rodada da fase de liga da Champions League. O Galatasaray está invicto no Campeonato Turco, com quatro vitórias em quatro partidas. O treinador Okan Buruk ganhou reforço de Leroy Sané, ex-jogador do Bayern de Munique, para esta temporada.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Eintracht x Galatasaray pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Eintracht Frankfurt 🆚 Galatasaray
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Marco Guida
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Daniele Chiffi (quarto árbitro)
📺 VAR: Marco Di Bello (VAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; N. Brown, Koch, Collins, Theate; Hojlund, Chaibi, Uzun; Dean, Bahoya, Burkardt
Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Guvenc; Sallai, Sanchez, Bardekci, Eren Elmali; Torreira, Lemina, Gabriel Sara; Akgun, Sané, Icardi
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias