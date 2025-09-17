Newcastle x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira todas as informações do confronto
- Matéria
- Mais Notícias
Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING), pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo pela TNT Sports (canal fechado) e pelo HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Onde Assistir
Eintratch x Galatasaray: onde assistir e escalações pela Champions League
Onde Assistir17/09/2025
- Onde Assistir
Sporitng x Kairat: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir17/09/2025
- Onde Assistir
Ajax x Inter: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir17/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Atual campeão espanhol, o Barcelona estreia buscando o sexto título europeu e chega embalado após manter a base campeã da La Liga. Eliminado na semifinal da última edição pela Inter de Milão, o time de Hansi Flick aposta em Lewandowski e Raphinha para começar bem a fase de liga.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Newcastle retorna à Champions após ficar fora na temporada passada. Eddie Howe tenta surpreender com Bruno Guimarães e Gordon, em busca de uma vitória inédita sobre os catalães — foram três derrotas em quatro confrontos anteriores.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Barcelona
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
👁️ Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (Suécia)
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
📺 VAR: Jérôme Brisard (França)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Livramento, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Willock; Elanga, Gordon e Woltemade.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Koundé, Eric García, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Rashford; Raphinha, Olmo e Torres.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias