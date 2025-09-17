menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Newcastle x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira todas as informações do confronto

Newcastle x Barcelona em duelo pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraNewcastle x Barcelona em duelo pela Champions League (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
16:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Newcastle e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING), pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo pela TNT Sports (canal fechado) e pelo HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atual campeão espanhol, o Barcelona estreia buscando o sexto título europeu e chega embalado após manter a base campeã da La Liga. Eliminado na semifinal da última edição pela Inter de Milão, o time de Hansi Flick aposta em Lewandowski e Raphinha para começar bem a fase de liga.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
Árbitro
Glenn Nyberg (Suécia)
Assistentes
Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
Var
Jérôme Brisard (França)
Onde assistir

Do outro lado, o Newcastle retorna à Champions após ficar fora na temporada passada. Eddie Howe tenta surpreender com Bruno Guimarães e Gordon, em busca de uma vitória inédita sobre os catalães — foram três derrotas em quatro confrontos anteriores.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Barcelona
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
👁️ Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (Suécia)
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
📺 VAR: Jérôme Brisard (França)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Livramento, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Willock; Elanga, Gordon e Woltemade.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Koundé, Eric García, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Rashford; Raphinha, Olmo e Torres.

Newcastle x Barcelona em duelo pela Champions League (Arte: Lance!)
Newcastle x Barcelona em duelo pela Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias