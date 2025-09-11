Em jogo válido pela 3ª rodada da WSL, a Superliga Feminina da Inglaterra, o Manchester City recebe o Brighton nesta sexta-feira (12) em sua estreia em casa, no Joie Stadium. A bola rola às 15:30 (de Brasília) e será transmitido no canal Goat (Youtube).

continua após a publicidade

➡️ Corinthians pode faturar quantia milionária com título do Brasileirão Feminino; veja valor

Na primeira rodada, o City enfrentou o Chelsea no Stamford Bridge e estreou com derrota na temporada. O Brighton jogou em casa e empatou com o Aston Villa em 0 a 0.

Kerolin pode estrear na WSL

Atacante da Seleção Brasileira, Kerolin não foi relacionada para a estreia do Manchester City na competição. Isso pode acontecer nesta sexta-feira (12), diante de sua torcida, uma vez que a atleta treinou normalmente durante a semana.

continua após a publicidade

Além da estrela brasileira, o City conta com outros grandes nomes. A jamaicana Bunny Shaw, artilheira do time e da competição em 2024/25, é uma das referências no ataque junto com a holandesa Viviane Miedema, que marcou sete vezes na temporada passada. O time também conta com a meia Yui Hasegawa, do Japão, e Lauren Hemp, da Seleção Inglesa.

Nos histórico do confronto, as Citizens tem ampla vantagem. Segundo os dados do Sofascore, dos últimos 14 jogos, o Brighton venceu apenas uma vez (em 2023, por 1 a 0) e empatou outra (em 2020, em 0 a 0).

continua após a publicidade

Kerolin pode estrear pela equipe feminina do Manchester City contra o Brighton (Foto: Divulgação / Man City Womens)

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Formato da competição e times participantes

Composta por 12 times, a WSL é disputada em pontos corridos com dois turnos. Ao fim das 22 rodadas, as duas melhores equipes se classificam direto para a Champions Feminina, enquanto o terceiro ganha vaga para jogar as eliminatórias. Apenas o último colocado é rebaixado.

Entre os times que disputam a liga, estão os todos os do "Big Six" - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Além deles há também o Aston Villa, Brighton, Everton, Leicester, West Ham e London City Lionesses, recém-promovido da WSL 2.

Novidades para WSL e WSL 2 em 2025/2026

Para esta temporada, a liga firmou uma parceria que expandirá as transmissões internacionais das partidas da primeira e da segunda divisão. Além do Brasil, cujos detentores são os canais citados, outros países também fecharam acordos para transmitir o campeonato feminino mais forte do mundo. Aqueles que não possuírem um canal específico, poderão acompanhar pelo "Barclays WSL", no Youtube.

Além disso, reforçando a vanguarda do futebol feminino inglês, a WSL fechou com a Nike para providenciar chuteiras e luvas de goleira para todas as atletas que não possuem patrocínio de fornecedora de material. Mais de 250 atletas serão impactadas pela ação.

➡️ Lula assina projeto de futebol feminino ao lado de Arthur Elias e atletas da Seleção